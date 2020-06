Lanús: Montero destacó las reuniones con el Ejecutivo y llamó a “dejar de lado las cuestiones partidarias”

El concejal de Lanús por Concertación Peronista, Héctor Montero, destacó las reuniones que mantuvo con funcionarios del Ejecutivo municipal y pidió “dejar de lado las cuestiones partidarias” en este momento de cuarentena. Además, consideró que habría que volver a una etapa del aislamiento más estricta y aseguró que aún no definió cómo votará en el tratamiento de la Rendición de Cuentas que se llevará a cabo este viernes.

“Este conjunto de reuniones que estoy teniendo con funcionarios están todas relacionadas en el marco del Covid, tienen que ver con las acciones que se están realizando desde el Ejecutivo y con hacer los aportes que desde el punto de vista de la relación con los vecinos puedo llegar a acercarles con mi equipo de trabajo. La idea fundamentalmente es colaborar humildemente en relación con esta problemática que está afectando al país y a los vecinos”, justificó el edil en diálogo con Info Región.

Montero mantuvo reuniones con el secretario de Salud, Gustavo Sieli, y con su par de Desarrollo Humano, Noelia Quindimil, y comentó que hay una charla pendiente con el subsecretario de Control Comunal, Carlos Tagliafico. Respecto de estos contactos, añadió que “son encuentros en los que se habla de la realidad que está atravesando el Ejecutivo” y pidió ”dejar de lado todos los temas partidarios y tratar de colaborar para llevarle a los vecinos un poco más de tranquilidad en relación a la difícil situación que están atravesando”.

Asimismo, consideró que “no debería molestarle” estos encuentros al resto de la oposición ya que “el Ejecutivo está abierto y no fue difícil solicitar las reuniones y llevarlas a cabo”. “Escuché a algún concejal que dijo que era algo que se podía hacer por teléfono, pero a su vez están pidiendo reuniones del comité de crisis. Creo que no tienen muy claro cómo actuar, están en una encrucijada que no tienen resuelta entre hacer prevalecer los intereses partidarios o el interés común de todos los vecinos”, disparó.

Aislamiento

Por otro lado, afirmó que “ante el avance de contagios tras la apertura que hubo, es muy posible que se tenga que retroceder a algo cercano a la fase 1” del aislamiento. En esa línea, remarcó que “la situación no es la mejor y el mayor problema es que se utilicen todas las camas de terapia intensiva”.

“Solidariamente todos los argentinos tenemos que colaborar para que no se exceda la utilización de camas de terapia intensiva. No lo llamaría un retroceso, pero si tenemos que volver a encaminar esta situación que nos llevó a resultados muy positivos”, opinó.

Rendición de Cuentas

Este viernes el Concejo Deliberante tratará la Rendición de Cuentas del ejercicio 2019. Al respecto, el concejal aclaró que junto con su equipo de trabajo aún están analizando el tema y comentó que “este año hay una situación especial porque ya se tienen los números enviados en el expediente de la rendición”, pero que aún no tiene “la documentación respaldatoria, porque no hay acceso dentro del municipio por la pandemia”.

“La situación de este análisis es muy complejo, estamos analizando la Rendición de Cuentas 2019 donde evidentemente el último año macrista fue muy difícil, no creo que a nivel municipal y de ninguna empresa poder haber llegado a los objetivos propuesto en el marco de unas pautas inflacionarias que superaron el 50 por ciento. La estamos analizando, voy a recibir en estos días el informe de mi equipo de trabajo y veré qué posición tomamos al respecto”, remarcó.

En cuanto a la sesión, la idea es que sea con modalidad mixta, es decir que esté el presidente del Cuerpo, Marcelo Rivas Miera, y los titulares de los bloques en el recinto y el resto de los ediles de manera remota.

“Creo que es un momento riesgoso y debemos dar un mensaje a toda la ciudadanía de lo que es esta etapa de aislamiento. Creo que no es conveniente estas reuniones de todos los concejales, no tenemos superpoderes y nos puede pasar lo que pasó en otros lados, sería mejor hacerlo de forma virtual y es lo que voy a expresar en la reunión de labor en el día previo”, concluyó Montero.