Lanús: Para Montero, “falta conducción política” en el Frente de Todos local

El concejal de Lanús por Concertación Peronista, Héctor Montero, consideró que en el Frente de Todos local hay una falta de conducción política y explicó que se fue del bloque PJ para no perjudicar al espacio. Además, reconoció que las diferencias con las otras bancadas, sobre todo con Unidad Ciudadana, crecieron desde las elecciones primarias de 2019 y aseguró que va a trabajar para cerrar la grieta.

“En el Frente de Todos de Lanús hay una falta de conducción política, creo que en este momento no hay decididamente un compromiso para establecerse como una oposición seria y responsable. Mi convicción es poder lograr que el peronismo pueda volver a gestionar en el municipio”, subrayó el edil en diálogo con Info Región.

Al respecto, sostuvo que “si no hay un debate serio dentro del espacio, no va a haber posibilidad de regresar a la gestión” en Lanús y aclaró que si bien se siente “separado” del FDT a nivel local, sigue perteneciendo al espacio a nivel provincial y nacional.

Unibloque

Tras una discusión con otros bloques opositores por la declaración de interés municipal del uso de la ex Clínica Estrada, Montero decidió abandonar el bloque PJ y formar un unibloque denominado Concertación Peronista. Al respecto, señaló que tomó la decisión tras “una serie de desavenencias con el resto de los ediles del Frente de Todos que se fueron prolongando en el tiempo”, por lo cual consideró que “era lo mejor que se podía hacer para no perjudicar al espacio político y menos al presidente del Partido Justicialista, Darío Díaz Pérez”.

“Le expliqué a Darío mi posición y comprendió. Por supuesto sigo conformando la oposición, pero no puedo continuar teniendo debates por cuestiones que en este último tiempo eran rechazadas por los otros bloques del mismo frente”, afirmó.

En ese sentido, señaló que las mayores diferencias se dieron con el bloque de Unidad Ciudadana, el cual preside Natalia Gradaschi y del cual formó parte el ex candidato a intendente por el FDT Edgardo Depetri.

“El año pasado después de las PASO me encontré en una situación en la cual se me impidió la normal participación y donde no se lograba el consenso y el intercambio de ideas. Eso se fue profundizando hasta llegar a la sesión en la que fue rechazado un proyecto que reconocía la labor de casi 13 vecinos en la reapertura de la Clínica Estrada”, añadió.

Cerrar la grieta

Para finalizar, aseguró que tiene como objetivo “trabajar para cerrar la grieta”, ya que en este momento “hay que dejar la política partidaria de lado y colaborar entre todos, sobre todo en el contexto de la pandemia”.

“Hoy tenemos que atravesar la pandemia y luego de eso la reconstrucción económica del país y creo que mi trabajo tiene que estar abocado a eso, quiero colaborar aportando humildemente lo que pueda desde mi lugar para hacer que los argentinos y los vecinos de Lanús podamos salir adelante de esta crisis”, concluyó Montero.