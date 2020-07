Lanús: Vecinos de Villa Caraza advierten que llevan 6 días sin luz y “Edesur no responde”

Los reclamos de vecinos por el mal funcionamiento de Edesur son constantes. En este caso, residentes de Villa Caraza, en Lanús, afirmaron que llevan seis días sin suministro “y nadie da una respuesta”. “La luz se cortó el sábado a la madrugada y todavía no volvió”, aseguraron.

El ENRE sancionó a Edesur por falta de respuesta a reclamos de usuarios Norberto vive en Villa Caraza en la zona de Murature y San Vladimiro y de acuerdo con su relato los vecinos de la zona están sin luz desde hace seis días y “Edesur no apareció ni dio una respuesta”. “Ya hice reclamos por todos los medios. Llamé al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a Edesur, pero nadie supo darme una solución”, apuntó. En diálogo con Info Región, el vecino señaló que convive con su madre que “es una mujer de más de 80 años” y ante la desesperación por la falta de suministro decidió enviarle un mensaje a la empresa por redes sociales y horas más tarde se hizo presente una cuadrilla.

“El miércoles (1 de julio), después de que mandara un mensaje por Facebook donde dije que mi mama tiene más de 80 años y que los iba a demandar por abandono de persona, mandaron a dos muchachos contratados de La Plata que no tenían ni idea de donde estaban parados. Ellos subieron al poste y me cambiaron de fase, pero el problema base no lo arreglaron, mis vecinos siguen hasta hoy sin luz”, aseveró.

Y sentenció: “Nadie da ninguna respuesta, la luz se cortó el sábado a la madrugada y todavía no volvió, en el verano hemos llegado a estar 15 días sin luz, esta zona es un desastre”.