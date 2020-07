Se detectaron 14 casos de coronavirus en un frigorífico de San Vicente

La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne confirmó que hasta la fecha se detectaron 14 casos de trabajadores positivos de Covid-19 en el frigorífico Santa Giulia de San Vicente. Siete de los empleados ya se recuperaron y volvieron a trabajar, mientras que otros seis se reincorporarán el próximo lunes.

Según informó el secretario de la Federación de la Carne, Fabián Ochoa, el primer caso que se confirmó dentro del frigorífico fue el 16 de mayo, motivo por el cual se dio aviso al Ministerio de Salud de la Provincia y al Área de Salud del Municipio de San Vicente. Se dispuso “el aislamieto preventivo e investigación epidemiológica de los contactos estrechos; la verificación de las condiciones edilicias y sanitarias de las instalaciones; y se estableció que se realizarían inspecciones en la planta para verificar el cumplimiento de los protocolos”.

En este marco, Ochoa aseguró, en diálogo con Info Región, que los siguientes 13 casos que se confirmaron “fueron en su mayoría los contactos estrechos del primer caso, que ya se encontraban aislados al momento de dar positivo”.

En cuanto a los protocolos sanitarios, el Secretario de la Federación de la Carne sostuvo que “la empresa no sólo está cumpliendo los protocolos, sino que día por medio representantes de la organización van a ver que eso sea así”. “Los trabajadores reciben todos los elementos de seguridad, y las condiciones sanitarias están dadas en la empresa de acuerdo con lo que establece el Ministerio de Salud”, subrayó.

Respecto de los trabajadores que se encontraban aislados por haber sido casos positivos de Covid-19, Ochoa indicó que “siete ya se reincorporaron a trabajar porque les dio negativo dos veces el test, luego de haber cumplido el aislamiento, y otros seis se reincorporarán el lunes, por la misma razón. El único que aún no pudo reincorporarse es el primer caso, porque todavía no da negativo”, explicó.

El reclamo de los trabajadores

En el marco de los casos confirmados de coronavirus, los trabajadores del frigorífico Santa Giulia se manifestaron en la ruta 210 de Alejandro Korn ya que aseguraron que fueron “20 casos de coronavirus confirmados y nadie hace nada”. “Sólo desinfectaron una vez el frigorífico, tras el primer caso y aislaron a unas 50 personas pero después hubo más casos de coronavirus y no se controló, no se hisopó a nadie”, asegura Hernán, uno de los trabajadores, según informó la agencia Télam.

Ochoa desmintió estos dichos y reiteró que la empresa cumple “correctamente con las pautas”.

A su vez, el empleado sostuvo que “hubo trabajadores que tuvieron miedo de ir a trabajar por los contagios, no fueron a trabajar y le descontaron sin goce de sueldo durante una quincena y otros fuimos despedidos”. “Al día siguiente del primer caso, ya con la planta desinfectada para trabajar la gente no quiso por miedo al contagio y no existe una licencia por miedo, entonces les proporcionamos la posibilidad de una cuarentena optativa pero sin sueldo, porque nadie va a pagar si las condiciones están dadas para trabajar y eligen no ir”, explicó Ochoa.

Sobre los despidos, Ochoa indicó que fueron 11 los empleados afectados, pero remarcó que “hay un decreto nacional que lo prohíbe”, por lo que aseguró que “se está en tratativas para lograr la reincorporación de los empleados despedidos”.