Lanús: “Tendríamos que ser una oposición más consolidada”, reconoció Flores Barrios

La concejal de Lanús por el bloque Kolina PJ, Jesica Flores Barrios, sostuvo que el Frente de Todos tendría que ser una oposición más consolidada y manifestó su preocupación por no poder hacer prevalecer la mayoría en el Concejo Deliberante, como pasó en la votación de la Rendición de Cuentas.

“Desde un principio nos preocupa no garantizar nuestra mayoría, tendríamos que ser una oposición más consolidada, sino actuamos como individuos y no como frente. Me preocupa muchísimo que no podamos darle respuesta a los vecinos como una buena oposición firme, representando los votos que depositó en nosotros cada uno de ellos en octubre”, manifestó la edil en diálogo con Info Región.

Flores Barrios fue una de las 11 concejales que se opuso a la aprobación de la Rendición de Cuentas, pero con la ausencia de Sebastián Beroldo y de Héctor Montero, el oficialismo igualó los números e hizo prevalecer el voto doble del presidente del Cuerpo Marcelo Rivas Miera para aprobarla.

En cuanto a sus motivos para votar en contra, sostuvo que “en el expediente había cosas que quedaban en el aire, gastos que no estaban declarados específicamente y no cerraban los números”. Además, señaló que “los concejales de Juntos por el Cambio la defendían poniendo el foco en la pandemia y en 2019 no existía esta realidad”.

“A la hora de votar yo tenía muy clara mi postura y sabía que algunos compañeros del Frente de Todos también la tenían, pero habría que preguntarles a ellos (Beroldo y Montero) porque no estuvieron o se fueron a la hora de votar. Lo que tendríamos que hacer es fortalecer al frente de cara a lo que viene y no discutir entre nosotros por lo que se está haciendo”, afirmó.

Cuarentena

Por otro lado, señaló que el hecho de tener que volver a una cuarentena más estricta “es una muestra de no se está teniendo un compromiso real con el otro, entendiendo que se atraviesa una pandemia mundial” y aseguró que “tanto en el municipio como en el AMBA se ve que mucha gente no toma conciencia, que sale a la calle y hasta sin barbijo”.

“Cuando ves este panorama, o la gente que va a hacer marchas al Obelisco, te demuestra que es necesario volver a la fase 1 y que la gente tome conciencia de que no tiene que salir. Es agotador porque muchos necesitan que los paren en la calle para pedirles que se pongan un barbijo cuando debería ser una cuestión de compromiso ciudadano”, enfatizó.

También se refirió sobre aquellos sectores de Juntos por el Cambio que piden una mayor apertura y sostuvo que “lo hacen desde una perspectiva económica”. En ese sentido, remarcó que “si no hay salud, si la gente se muere, no se va a reactivar la economía”.

“Me parece una locura que en esta instancia haya dirigentes que sigan yendo en contra del presidente elegido por el pueblo. Jamás voy a estar de acuerdo con las políticas de Cambiemos porque tenemos una diferencia abismal y tendrían que empezar a respetar un poco la decisión de los ciudadanos”, disparó.

Registro de ollas populares

Además de la Rendición de Cuentas, durante la última semana se realizó otra sesión en la que el Frente de Todos propuso la creación de un registro de ollas populares y de todos los grupos que brinden asistencia en un contexto de pandemia. Tras una discusión de casi seis horas, se aprobó pese a que el oficialismo no acompañó.

“Ellos hicieron algunas propuestas al proyecto pero no había forma de ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. Fue una sesión extensa y agotadora, se puso dura la discusión cuando en el fin era generar un registro para saber en qué contexto está el distrito y de alguna forma garantizar la salud y la higiene de todas estas personas que están haciendo ollas a pulmón. El expediente no habla de garantizar el alimento siquiera, solamente queremos reforzar la salud de los lanusesnses”, concluyó Flores Barrios.