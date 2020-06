Lanús: Torres apuntó a una mayor apertura “con los protocolos correspondientes”

El concejal por Juntos por el Cambio de Lanús Alberto Torres sostuvo que en la medida que se pueda y “con los protocolos correspondientes”, habría que permitir una mayor apertura de comercios y actividades. Además, se mostró preocupado por la cantidad de casos de coronavirus en el distrito pero aseguró que confía en el trabajo del municipio para contener el pico de infectados.

“Entiendo que continuemos con la cuarentena porque así lo determinan los equipos que están analizando esta grave situación que está azotando al mundo y hay que respetarla. Más allá de que a todos nos afecta, hay que tener mucho cuidado y las medidas son para evitar que nos pase lo que pasó en Europa o Brasil”, valoró el edil en diálogo con Info Región.

No obstante, consideró que “hay que permitir una mayor apertura, pero con todos los protocolos y medidas” ya que “van demasiadas semanas en las que muchas personas no pueden trabajar”.

“En mi caso particular, tengo una pyme en el rubro curtiembre y estamos parados hace tiempo, con el agravante de que por más que quede abierta la posibilidad de trabajo, si no exportamos no podemos vender porque acá muchos negocios están cerrados. Hay que organizarse y tener tolerancia, conozco un montón de gente que está en la misma situación, ojalá de a poco podamos ir logrando un nivel de apertura para no estar tan perjudicados económicamente”, subrayó.

Sistema sanitario

Por otro lado, afirmó que está “preocupado”, por la cantidad de casos de coronavirus en el distrito pero recalcó que “en Lanús se hizo un trabajo excelente para aumentar la capacidad sanitaria” y consideró que “con la colaboración de los clubes, la equipación de lugares alternativos y los hospitales que se construyeron, Lanús va a poder atender a todos los contagiados”.

“Es totalmente destacable el trabajo de lo médicos y del personal policial en esta situación y sobre todo el del intendente Néstor Grindetti y su gabinete. Además, hay una gran colaboración de la gente ya que muchos vecinos de manera solidaria hacen su aporte para ayudar a quienes no pueden acceder a una alimentación diaria. Es importante la solidaridad que siempre hubo en Argentina y en especial en Lanús”, destacó.

Trabajo conjunto

Por último, Torres valoró que “más allá de algunas diferencias, hay una buena convivencia entre los sectores políticos” y apuntó que “en este contexto no tiene que haber mezquindades políticas, porque lo importante es cuidar a la gente”.

“Llevarnos bien y trabajar en conjunto es lo menos que podemos hacer los políticos, después habrá tiempo para discutir las diferencias y ya llegarán las elecciones, ahora hay que estar codo a codo para ayudar al pueblo y que sufra lo menos posible”, concluyó.