Lanús: El Concejo Deliberante aprobó la Rendición de Cuentas

El Concejo Deliberante de Lanús aprobó este lunes la Rendición de Cuentas del ejercicio 2018 en una sesión especial que se hizo de manera virtual. Con las ausencias de los ediles opositores Sebastián Beroldo y Héctor Montero, Juntos por el Cambio hizo prevalecer el voto doble del presidente del Cuerpo, Marcelo Rivas Miera.

La sesión debió realizarse el viernes, pero tras un corte en el suministro eléctrico en el edificio del Cuerpo y los alrededores, se pospuso para este lunes. El presupuesto aprobado a finales del 2018 fue de 5340 millones de pesos y la Rendición de Cuentas arrojó gastos por un total 7571 millones.

La oposicón cuenta con mayoría ya que tiene 13 ediles y el oficialismo 11, pero el Frente de Todos está dividido en seis bloques y las votaciones no son siempre en conjunto. Según pudo averiguar Info Región, en la previa a la votación, ninguna bancada opositora iba a votar a favor de la Rendición, pero desde el oficialismo contaban con poder tener los votos para aprobarla.

Según detalló el presidente de Juntos por el Cambio, Jorge Schiavone, a este medio, “los once ediles oficialistas votaron a favor y los once de la oposición presentes lo hicieron en contra”. “Beroldo del Frente Renovador estuvo ausente y Montero de Concertación Peronista fue parte de la sesión pero tras explicar que no tenía una posición tomada se ausentó, ya que en los Concejos uno no se puede abstener”, explicó. De esta manera, el oficialismo hizo valer el voto doble del titular del Cuerpo, Rivas Miera.

En un comunicado emitido tras la sesión, Montero afirmó que “la tragedia del coronavirus trajo alteraciones, sobre todo temporales y algunas imposibilidades para el tratamiento de un análisis pormenorizado de las cuentas públicas, concretamente la insuficiencia de la documentación respaldatoria necesarias para confirmar la posición respecto de la rendición”.

Por su parte, la concejal por el Frente de Todos PJ, Karina Nazabal, sostuvo que “en este tiempo difícil el peronismo de Lanús acompaña las acciones del municipio llevadas adelante en sintonía con el Gobierno nacional y provincial”, pero aclaró que rechazó la Rendición de Cuentas ya que “refleja la falta de sensibilidad del intendente, Néstor Grindetti, para armar y ejecutar presupuestos”.

“Lo rechazamos porque se han subejecutado partidas esenciales para la protección y acompañamiento de las mujeres en situación de violencia y a las políticas públicas de niñez, así como también las partidas para las compras de alimentos. Los números y la gestión llevada adelante en Lanús es la misma que se implementó durante los últimos cuatro años, de hambre y pobreza para los trabajadores y trabajadoras. Aspiramos a que nuestro municipio vuelva a ser un lugar donde se priorice la justicia social y trabajamos para alcanzarlo”, enfatizó la edil.

En tanto, Schiavone señaló que “el presupuesto se manejó dentro de un año muy particular cómo fue el 2019” y aseguró que “las cuentas eran claras y el municipio no presentó déficit”.

Sesión ordinaria

Luego de la Rendición, se realizó una sesión ordinaria en la que se trataron los expedientes de las comisiones y allí se aprobó una ordenanza que regula los volquetes y contenedores en la vía pública, a través de la creación de un registro y una organización en cuanto a espacios permitidos y dimensiones.

Además, se declaró de Interés Municipal el libro “Lanús Visión 2030” como instrumento para la planificación estratégica e información ciudadana y lo mismo ocurrió con la donación de plasma rico en anticuerpos de pacientes recuperados de Covid -19.

En tanto, este martes desde las 12 se realizará una nueva sesión, pedida por los bloques del Frente de Todos, en la cual se tratarán dos proyectos, uno para establecer un registro de puntos de entrega de alimentos y el otro para que se construya una agenda con las familias que están aisladas por coronavirus y se les entregue alimento diariamente.