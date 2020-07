Reconocida artista de Lomas vende empanadas tucumanas para sobrellevar la crisis

View this post on Instagram

Hoy fuimos a visitar a @ameliamartin8905, artista local 🎤⁣ Nos pusimos a disposición y le contamos sobre la ayuda social que estamos llevando a cabo en la gestión de @minsaurralde_⁣ Nos contó que desde que comenzó el aislamiento preventivo y obligatorio, arrancó con un emprendimiento en su casa, haciendo empanadas tucumanas para vender 🥟 ¡Éxitos Amelia! 💪🏻