Lollo, cerca de renovar con Banfield

Luciano Lollo extendería su contrato con Banfield, en lo que sería una de las buenas en este mercado de pases para el entrenador Javier Sanguinetti. El marcador central de 33 años rescindió su vínculo con River y tiene acordado de palabra su lazo con el Taladro.

La salida de Renato Civelli complicó la zona central del equipo pensando en el proyecto que encabezará el ex ayudante de Julio César Falcioni. No obstante la continuidad de Lollo es un alivio en este marco en el cual no se esperan demasiadas contrataciones.

Por otra parte, en torno al mercado de pases, Reinaldo Lenis estaría cada vez más lejos del club ya que los números del jugador no son los mismos que propone la dirigencia y se haría imposible llegar a un acuerdo, frente a un panorama de economía austera.

Por otro lado, se aguardan por ofertas formales por varios futbolistas jóvenes del primer equipo, como son Agustín Urzi, una de las figuras de la última temporada, Claudio Bravo, Jorge Rodríguez y Luciano Gómez. Desde la dirigencia ya anunciaron que el club necesita vender para diagramar los movimientos en el mercado, pensando en los puestos a reforzar.

En torno a los nombres, Fernando Márquez, quedó libre de Defensa y Justicia, por lo que sería una opción para el ataque. Se espera en las próximas semanas novedades sobre altas y bajas, aunque todo estará supeditado al ingreso de dinero que perciba el club.