Tucker: “Es muy difícil que Osvaldo siga en Banfield”

Daniel Osvaldo inició junto al primer equipo de Banfield el 1 de julio los trabajos mediante la plataforma Zoom en lo que fue el comienzo de la era del técnico Javier Sanguinetti, quien sucedió en el cargo a Julio César Falcioni. Asimismo, por “motivos particulares”, el delantero hace semanas que no participa de los trabajos y desde el club dan casi por descartada la posibilidad de que continúe.

En este sentido, el vicepresidente 1° de la institución, Oscar Tucker, sostuvo que el atacante “había empezado a formar parte de los entrenamientos pero, por temas particulares, hace algunas semanas que no participa”. “Ya no forma parte del plantel. Teníamos la chance de extender el contrato pero no se llegó a hacer. En este contexto es muy difícil que siga”, explicó Tucker, en diálogo con Info Región.

La decisión del ex delantero Boca es una de las noticias más fuertes en el panorama banfileño ya que, con pocos minutos en cancha desde su firma, se esperaba verlo compitiendo para darle el salto de calidad al equipo. Sin embargo, la pandemia jugó una mala pasada y el parate del campeonato llevó al atacante alejarse del Taladro.

“Siempre tuvimos diálogo fluido con el jugador y lo mismo pasa con el cuerpo técnico. Le dio las explicaciones a Javier (Sanguinetti). Osvaldo pidió un tiempo, pero es muy difícil su continuidad”, explicó el vicepresidente.

Altas y bajas

Por otra parte, Reinaldo Lenis, uno de los puntos más altos en la actualidad del equipo, también estaría lejos de sellar su continuidad debido al cambio de la economía tras la crisis, que habría hecho efecto en las chances de la renovación.

“Con Lenis estamos en una situación de negociación. Es muy difícil porque cuando se venció su contrato teníamos que hacer uso de la opción de compra, y un millón de dólares es complejo. Tratamos la posibilidad de tener una extensión del préstamo, aunque está medio trabado por las pretensiones del jugador también”, consideró Tucker.

Por otra parte, el dirigente celebró la inclusión de los nuevos juveniles en el primer equipo (Nicolás González y Gregorio Tanco), al tiempo que destacó el trabajo de la cantera: “Casi el 80 por ciento del plantel está compuesto por juveniles de las divisiones inferiores del club, algo que nos pone contentos y es muy importante. En los últimos mercados incorporamos de otra manera por el apremio del descenso, necesitábamos jugadores de experiencia y la presión no podía caer sobre los más chicos”.

Retorno a las canchas

Desde la AFA, a través de su conductor Claudio Tapia, intentan colaborar con la presentación de un protocolo para facilitar el regreso de los jugadores a los entrenamientos. La situación actual respecto a los contagios no pone las cosas fáciles, por ende los clubes esperan novedades desde el Ministerio de Salud y las autoridades nacionales.

“Se trabaja muy duro en temas de protocolo, pero depende de lo que los infectólogos y el Gobierno nacional diga. Fue una semana muy dura en la cual se elevaron los casos de contagio y están pendiente de la necesidad que no colapse el sistema sanitario. La intención del fútbol es volver rápido pero respetando las decisiones del Ministerio de Salud”, concluyó Tucker, en contacto con este medio.