Costa criticó a Kicillof por “cerrarse en su equipo” y no escuchar a la oposición

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, Roberto Costa, brindó una videoconferencia en la que criticó al gobernador Axel Kicillof por “cerrarse en su equipo” y no escuchar a la oposición. Además, consideró que el ex presidente Mauricio Macri no debería pensarse como candidato en las próximas elecciones y ponderó la figura de la ex gobernadora María Eugenia Vidal como referente provincial y nacional.

“En marzo presentamos un proyecto para armar un comité de crisis y nunca pudimos formar parte, ni siquiera se armó. El Gobernador se cerró en su equipo y tomó determinaciones que acompañamos en silencio porque en momentos como estos no son para andar haciendo críticas. Muchas otras cuestiones no las compartimos y las planteamos cuando tuvimos oportunidad de hablar con algún legislador o miembro del Ejecutivo. Creo que podríamos haber sido mucho más útiles”, lamentó el senador ante la consulta de Info Región.

Asimismo, criticó que el protocolo sanitario bonaerense “disponga que no se haga el hisopado a las personas que tuvieron contacto con un infectado si no tienen un síntoma”, así como también el hecho de que “se le dé el alta a aquellos pacientes que no presentaron síntomas luego de 10 días de haber recibido el resultado positivo, sin que se les haga otro testeo”.

El legislador bonaerense se contagió de Covid-19, pero aclaró que ya está dado de alta, que transcurrió la enfermedad asintomático y detalló que está esperando conocer si generó los anticuerpos para donar plasma.

Candidatos

Por otro lado, analizó el presente de Juntos por el Cambio y reconoció que “hay algunos dirigentes más duros y otros más blandos”, pero sostuvo que “los hay en todos los partidos que conforman el frente” y aseguró que “en las cuestiones principales hay acuerdos fundamentales y lo mejor que le puede pasar a un espacio es que haya diferencias para que se generen debates y se amplíen criterios”.

Además, enfatizó que “los que piensan en la campaña política del año que viene están confundidos, ya que el país está atravesando un momento muy difícil y las energías tienen que estar puestas en tratar de salir de la problema entre todos”.

Asimismo, destacó el rol de Vidal como “una líder indiscutida dentro del espacio a nivel provincial, pero también nacional”, afirmó que “va a ocupar el lugar que sea necesario para la sociedad en general” y la calificó como “la mejor gobernadora de la provincia de los últimos tiempos”.

En cuanto al lugar que ocupa el ex presidente dentro del espacio, sostuvo que “no se puede pensar Juntos por el Cambio sin Macri”, pero opinó que “su función en estos momentos no debería ser la de aquel que se piensa como candidato”.

“Mauricio es fundamental para nuestro espacio por su experiencia, su capacidad de liderazgo y su relación con gran parte de los gobernantes del primer mundo, pero a título personal, creo que está en una etapa en la que tendría que sentirse como un ex presidente que no tiene las posibilidades de volver a serlo. Puede ayudar, acompañar y tiene que ponerse en una posición más de estadista”, añadió.

Aislamiento

Costa también, se refirió al aislamiento y subrayó que “la puesta en marcha de la cuarentena fue compartida por todos porque era lógico que se piense en adecuar al sistema de salud para la pandemia”, pero aseveró que “el sistema sanitario estaba mucho mejor que cuatro años atrás” y disparó que “el Gobierno se enamoró del aislamiento”.

“Pasaron 130 días, estamos en un nivel de contagios alto que se evitó en tiempos anteriores de forma equivocada. La enfermedad muestra un nivel muy bajo de letalidad y el 80 por ciento de los que se infectan no muestran síntomas, por lo cual si bien hay que seguir cuidándonos, hay que tener una mayor apertura”, reclamó.

Además, afirmó que “la cuarentena no es la culpable de lo que pasa, sino que expuso las deficiencias desde el punto de vista socio económico y de seguridad” y opinó que “a nivel nacional y provincial no acertaron una apreciación, ya que dijeron que la enfermedad no iba a llegar, después que iba a sobrepasar el sistema sanitario, y que iba a llegar un pico que luego no se dio”.

“No les hecho la culpa porque es una enfermedad nueva, pero se exageró. En el AMBA la ocupación de camas no llega al 60 por ciento y en el interior de la Provincia no alcanza el cinco, tenemos margen”, agregó.

Discriminación

Por último, el legislador se refirió al envío de fuerzas federales al Conurbano que trajo polémicas ya que a Lanús arribaron días después que a otros municipios y acentuó que “no se puede discriminar por color político”.

“Hay cosas que no tendrían que suceder, el Conurbano sufre de la inseguridad por lo tanto hay que dar un tratamiento de forma igualitaria. Hay una realidad y es que después de la cuarentena impuesta muchos se van a recluir en un aislamiento porque se nota la dificultad que va a haber para andar por las calles por el crecimiento de esta problemática”, finalizó Costa.