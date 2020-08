Lanús: López acusó al Frente de Todos de “tapar la realidad”

El concejal de Lanús por Juntos por el Cambio Omar López apuntó contra la oposición por “no querer tratar una ordenanza sobre la emergencia del Hospital Evita” en la última sesión y advirtió que “tratan de tapar la realidad”. Además, criticó el hecho de que al Municipio le enviaran efectivos de fuerzas federales días después que a otros distritos de la zona.

“Es importante que el Hospital Evita funcione, hay casi 100 trabajadores contagiados con coronavirus y hay áreas cerradas. Ahí se hacen los hisopados pero se quedaron sin reactivos y hay que mandarlos a La Plata, entonces los resultados que antes estaban entre 48 y 72 horas ahora tardan de cinco a siete días y eso es prolongar la incertidumbre de las personas que necesitan saber si están infectadas”, enfatizó el edil en diálogo con Info Región.

En la última sesión del Concejo Deliberante el bloque de Juntos por el Cambio buscaba tratar una ordenanza que establecía un pedido a Provincia sobre un informe detallado de la situación del hospital y que se provea de los elementos necesarios para cubrir todas las necesidades que posee. Sin embargo, el oficialismo y la oposición no lograron ponerse de acuerdo y este y los demás proyectos de los bloques que se pretendían tratar sobre tablas fueron a las comisiones.

“El Frente de Todos no quiso tratar la emergencia del hospital, tratan de ocultar una realidad que viven todos los vecinos de Lanús y de distritos aledaños porque el Evita es interzonal. No creyeron importante tratar esto y ahora se va a demorar 15 días el pedirle al gobernador, Axel Kicillof, que intervenga”, disparó y aclaró que “hay muchas falencias que solucionar, no solo ahí sino también en otros lugares como en la Unidad de Pronta Atención o el Hospital Melo”.

Seguridad

Por otro lado, criticó el hecho de que se enviaran fuerzas de seguridad federales a Lanús días después que a otros distritos vecinos y consideró que “no fue culpa del presidente, Alberto Fernández, ni del gobernador Axel Kicillof, ni de los ministros de Seguridad”, sino que apuntó contra “el que se encarga de ejecutar que decidió priorizar primero a sus amigos”.

“Si vos ponés retenes de gendarmería en Lomas, Quilmes, Avellaneda, el ladrón va a venir acá, porque estudia la situación y la barrera entre Lanús y los municipios vecinos es mínima”, explicó.

Además, celebró que el Jefe de Gabinete y encargado del área de seguridad del Municipio, Diego Kravetz “haya salido a decir lo que piensa y lo que cree la gente”, en relación a los comentarios del funcionario al conocerse el esquema de desembarco de las fuerzas federales.

Asimismo, reprobó a los dirigentes del Frente de Todos que realizaron comentarios irónicos o críticos ante la postura de Kravetz: “Julián Álvarez y Edgardo Depetri son parte del mismo esquema y todavía no paró el sangrado de las sistemáticas derrotas electorales porque a todo lo que se presentan, pierden. En tanto, Martín Insaurralde (intendente de Lomas de Zamora), quien hizo una buena gestión, no discernió que no tendría que haber saltado por eso, porque él también maneja un distrito y cuando padeció desplantes, los peronistas de Lanús le dimos una mano”.

Privacidad

Por último, se refirió a la última sesión del Concejo Deliberante en la que el concejal por Concertación Peronista, Héctor Montero, denunció que fue “grabado durante una charla de Labor”.

“Es grave que alguien te grabe, es violar la privacidad. Cada bloque tendrá que charlar esto porque es aberrante. Es de hombre o de mujer decir fue un error, todos nos podemos equivocar al dejarnos llevar por algún sentimiento, pero tenemos que poner un freno y decir hasta acá”, concluyó López.