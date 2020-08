Lanús: El Concejo volvió a sesionar en medio de reclamos cruzados

La mayoría de los proyectos de ordenanza no fueron tratados ya que no hubo acuerdo en Labor parlamentaria y en la sesión, hubo una acusación por filtrar charlas privadas.

El Concejo Deliberante de Lanús volvió a sesionar este viernes y lo hizo de manera virtual como en las últimas ocasiones. El encuentro estuvo marcado por lo ocurrido en la última reunión de Labor Parlamentaria ya que no hubo acuerdo para tratar varios expedientes que fueron presentados por los distintos bloques.

Según detallaron fuentes del Deliberante a Info Región, en la última reunión de Labor Parlamentaria hubo desencuentros sobre varios expedientes que se iban a tratar sobre tablas como el pedido del oficialismo para ampliar el cupo del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y la solicitud de un informe sobre el estado de situación del Hospital Evita o los pedidos de la oposición para declarar la importancia esencial de la adecuada prestación del suministro eléctrico para todos los habitantes del distrito y para crear un Refugio Municipal para personas en situación de calle, entre otros. Por lo tanto, todos fueron a comisión y se tratarán en las próximas sesiones.

Una vez comenzada la sesión, previo a debatirse los dictámenes y resoluciones de las comisiones, el concejal por Concertación Peronista, Héctor Montero, pidió que se trate una Moción de Privilegio. Fue votada a favor por el propio edil y los 11 integrantes de Juntos por el Cambio, mientras que el resto de los bloques del Frente de Todos la rechazó, por lo que ante el empate, el presidente del Cuerpo, Marcelo Rivas, Miera impuso su voto doble por la positiva.

“Ya no me llama la atención estas actitudes y el querer impedir la expresión de un concejal, nos tendríamos que ir acostumbrando”, lamentó Montero tras ver la negativa del resto de la oposición y continúo con su exposición: “En la última sesión, hubo dos cuestiones que me llamaron la atención, primero que durante el debate de la ordenanza de ollas populares me llamaron compañeros del movimiento Lanús Libre de Hambre diciendo que les llegaba información de que yo me estaba oponiendo. Eso es una barbaridad. Ya había dado mi aprobación a ese expediente, pero de todas maneras, es una violación del libre ejercicio de mi mandato ya que hay concejales que están presionándome a través de otras personas“.

Además, el edil denunció que durante un cuarto intermedio “tras expresar la duda sobre la posibilidad fáctica de llevar a cabo el segundo expediente a tratar, alguien grabó la conversación privada y la difundió”.

“Si hay un fisgón espiando no me importa, si me graban tampoco, pero que lo envíen a través de las redes me parece gravísimo. Jamás vi esto, llegamos a un nivel muy bajo”, enfatizó y aclaró que no iba a pedir que se tomen medidas legales sino que lo hacía como “un llamado a la reflexión”.

En este punto, el concejal por Juntos por el Cambio Omar López brindó su apoyo a Montero y consideró que “hay líneas que no se transgreden” . “Son prácticas que tienen que ser condenadas, me enteré al minuto de esto y me llenó de indignación, veo que se diluye el respeto acá adentro. Hay cosas que no se pueden hacer, acá nos conocemos entre todos. No me interesa saber quién fue, sino que no lo haga más”, subrayó.

En tanto, desde el bloque de Unidad Ciudadana Mariano García sostuvo que “se sacó un tema del que nadie sabe de lo que se está hablando” y remarcó que se hizo “con los medios presentes en la sesión”. En tanto, la titular de esa bancada, Natalia Gradaschi, deslizó que “la sesión pareciera estar guionada desde el minuto cero”.

Para cerrar con el tema, Montero aseguró hablar “con la documentación” y tener “tanto el llamado durante el tratamiento del primer expediente, como la grabación de la charla que se tuvo después”.

Expedientes

Sin ninguno de los proyectos de ordenanzas en consideración por lo antes expuesto, el Cuerpo procedió a tratar los expedientes que llegaron de las distintas comisiones como declaraciones, envíos de expedientes a archivo, pedidos de arreglos de calles, limpieza de basurales, colocación de semáforos y la atención de reclamos de vecinos.

Solo dos cuestiones fueron discutidas. Por un lado, el pedido de la edil oficialista Nazarena Mesias para que vuelva a comisión una solicitud a la Cámara Diputados de la Provincia de Buenos Aires para el tratamiento sin demoras del Proyecto de Ley que busca que los jóvenes ejerzan su derecho a ser elegidos a partir de los 18 años.

El expediente fue de su autoría y la concejal explicó que el pedido fue para que “salga con el apoyo de todos”. Pese a la petición de López y Montero de tratar el tema en ese momento, los 22 ediles restantes apoyaron la moción para que el expediente retorne a comisión.

El otro tema en el que no hubo acuerdo fue en la declaración de Interés del libro “Crónicas de Lucha. Mujeres y Hombres que Revolucionaron la Legislación Sanitaria Argentina”, de Santiago Quintana, que fue aprobada solo con los 13 votos de la oposición.