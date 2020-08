Sosa emigra a España: “Es un sueño que de a poco se hace realidad”

Agustín Sosa regresó a Temperley en los primeros días de julio luego de culminar su préstamo por una temporada en Talleres de Remedios de Escalada. Con un puñado de entrenamientos por Zoom con el plantel Celeste, desde la dirigencia llegaron a un acuerdo con el Club Deportivo Don Benito de la Segunda División B de España y el lateral se irá cedido un año más, pero esta vez al exterior.

“Tomé muy bien esta decisión. Con mi familia estamos muy contentos. Tengo muchas ganas de crecer, que me vaya bien y estoy muy mentalizado en eso. No me imagino jugando en Europa, es como un sueño que de a poco se hace realidad. Va llegando la hora del viaje y se va a extrañar mucho el país, pero tengo muchísimas ganas de crecer”, comentó el jugador en contacto con Info Región.

Primera experiencia

Sosa surgió del Gasolero y tras disputar algunos encuentros fue cedido a Talleres, elenco con el que disputó el torneo de la Primera B y consiguió sumar minutos en cancha. Tras culminar ese período, regresó a las filas de Walter Perazzo, pero su destino otra vez está lejos de Turdera, es que surgió una posibilidad especial ya que vivirá su primera vivencia fuera del país, en un país tradicional del fútbol como es España.

En esa línea, sobre los días compartidos con el plantel del Celeste, expresó: “La vuelta a Temperley fue muy buena, entrenando por Zoom. Pude hablar con algunos dirigentes y firmar todo lo que debía. No me comuniqué con el cuerpo técnico, hasta que surgió esta posibilidad”.

Además, en torno al futuro, comentó: “La expectativa es sumar la mayor cantidad de minutos posibles y crecer como persona y jugador, ojalá que vaya todo bien y me sirva para mi carrera”.

Por otra parte, el lateral transita una actualidad que es común a todos los futbolistas del ámbito local que tiene que ver con el parate de las actividades y la pérdida de ritmo de juego.

En torno a ese panorama, concluyó: “Me siento muy bien, intento cuidarme con las comidas, aunque no es fácil mantenerse estando en casa. Me falta una buena pretemporada como todos, pero estoy bien con muchas ganas de arrancar cuanto antes”.