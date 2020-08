CREU de Lomas: “Hubo 11 testeos al azar y todos dieron positivo”

Trabajadores del Centro de Recepción y Ubicación (CREU) de Menores de Lomas de Zamora alertaron sobre “contagios masivos” dentro de la institución, que estaría cerrada por algunos días.

“Hubo 11 testeos a jóvenes al azar y todos dieron positivos”, advirtió Alejandro Fernández, empleado del centro y delegado de ATE SUR, quien explicó que hay “40 jóvenes que todavía no se los hicieron y seguro están contagiados”. “La situación es gravísima”, admite.

En este escenario, el lugar habría sido cerrado. “Nadie entra ni sale por diez días. Fue una decisión que se tomó por la presión de los trabajadores al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Va a estar cerrado por diez días con una guardia estable y permanente a la que los compañeros accedieron a quedarse en el instituto”, afirmó el trabajador a Info Región.

“Venimos padeciendo meses de desidia desde el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Tenemos 30 compañeros contagiados y otros sin síntomas. Es una situación muy difícil. Los chicos hace casi cuatro meses que no tiene visitas. Las llamadas que se habían dispuesto no se pudieron realizar porque no arbitraron los medios para que las hagan. En tanto, el ánimo de los jóvenes también está cabizbajo. Y hay incertidumbre”, se explayó.

Consideró que no habrá una solución rápida a la problemática. “No creemos que en solo diez días quede limpio del virus el establecimiento. Estamos en una situación de incertidumbre provocada por la desidia y la negligencia de las autoridades. Veníamos diciendo que iba a suceder y no tomaron las medidas. Era un protocolo específico para la situación. El protocolo no estaba a la altura de las características de la institución”, analizó.

Finalmente, Fernández explicó que en el instituto “no hay lugar para separar a los recién llegados de los que ya se encuentran alojados”, motivo por el cual “el organismo optó por otro modulo después de la insistencia de los trabajadores”. “Esta, lamentablemente, es una situación que esperábamos por la falta de respuesta del organismo”, concluyó.