Demartini: “Independiente es uno de los grandes de América”

Nicolás Demartini es uno de los futbolistas más destacados de Temperley y referente de los juveniles que se ganó un lugar en el equipo titular de Primera. En este mercado de pases suena como posible incorporación de Independiente y si bien reconoce que sería “un paso muy importante” en su carrera, trata de sostener la “tranquilidad” a la espera que avancen las negociaciones.

“Independiente es un grande del fútbol argentino y de América, puede ser el próximo futuro, pero trato de tomarlo con calma porque aún no está definido nada”, aclaró el defensor en contacto con Info Región.

No obstante, sobre la posibilidad del salto deportivo en su carrera, subrayó: “Es un paso muy importante ir a un club como Independiente porque juega grandes cosas y está considerado como uno de los mejores”.

Actualidad

El defensor del Celeste formó parte de las Selección Sub 23 gracias a la continuidad y las buenas actuaciones en el Gasolero. Esa oportunidad hizo que instituciones de Primera comenzaran a observar a un jugador que disputa la segunda categoría del fútbol nacional.

“Siempre se trabaja para mejorar, uno trata de hacer lo mejor posible, a veces salen las cosas y otras no. La Selección me ayudó un poco en cuanto a la vidriera que significa, no solo por mi país sino también para el exterior”, resaltó Demartini.

Y agregó: “Intento estar en calma, siempre estuve en Temperley desde chico, nunca salí de acá, lo que se dio en la Selección fue algo raro y lindo, era un momento en donde llegaba a un lugar donde no conocía a nadie. En Temperley los nuevos eran los que llegaban, yo alguno siempre conocía”.

La vuelta

Como partícipe de la Primera Nacional, Temperley regresó a los trabajos presenciales luego del parate a causa del coronavirus. El equipo, con muchas renovaciones, busca la puesta a punto para competir de la mejor manera a la espera de la definición del formato que determinará los ascensos.

“Ajustamos la intensidad de los entrenamientos, el profe nos da trabajos más fuertes en la pretemporada y por el momento tenemos aire para seguir”, apuntó.

Por último, en torno a la continuidad de los torneos oficiales, sentenció: “Es muy difícil decir qué es lo más justo en estos momentos, hay que esperar la decisión de AFA. El comienzo será difícil, ya que se viene postergando. No sabemos cuántos partidos se jugarán, hoy en día la realidad es que está en debate si se volverá a jugar o no este año”.