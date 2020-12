La muestra fotográfica “La colgada” se reinventó y será virtual

Alumnos del último año de la carrera de Fotografía Profesional de la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA) de Lomas de Zamora, realizarán a partir del 15 de diciembre una muestra virtual de fotografía. “La Colgada”, nombre característico de la muestra de fin de año, estará enmarcada en la temática “Retratos en cuarentena” .

Será la sexta oportunidad en que se de lugar a esta muestra fotográfica, pero con la particularidad de que este año, los alumnos han reinventado la presentación para exponer de forma virtual, por la pandemia de Covid-19. Se accederá a la muestra a través de un link que estará disponible a partir de hoy.

“Siempre se hace de forma presencial, pero este año no se va a poder hacer, así que decidimos hacerlo de forma virtual”, contó una de las estudiantes próximas a egresar, Vanesa Herrera. “Este año se nos hizo bastante difícil. Este es el cierre que esperamos, no es el cierre que queremos, pero es el que estamos esperando y organizando con mucho amor para que salga todo perfecto”, admitió. Aún no definieron cuál será la plataforma donde expondrán.

El término “La Colgada”, habían explicado anteriormente que refería a la particularidad de colgar la muestra en la pared, sin embargo ya se volvió huella identificativa de quienes egresan del EMMA.

Vanesa detalló a Info Región que el tema principal de la muestra serán los retratos en cuarentena. Además de fotografías de familiares con quienes conviven los estudiantes, habrá autorretratos.

La EMMA es un establecimiento que depende del municipio lomense y que además de Fotografía profesional ofrece otras carreras como Realización Audiovisual, además de variados talleres abiertos a la comunidad.