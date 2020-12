Echeverría: La oposición acompañó el Presupuesto pero pide al Ejecutivo que “recapacite”

Esta semana el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría aprobó el Presupuesto 2021 que prevé gastos por 6.165.468 385 pesos y fue acompañado de manera general pero no de forma particular por parte de Juntos por el Cambio. Al respecto, el concejal Luciano Gómez Alvariño sostuvo que esperan que el Ejecutivo “recapacite” sobre el mismo porque será “muy difícil” gestionar la crisis el año que viene con las herramientas que “ellos mismos han procurado”.

“Lamentablemente el análisis profundo nos ha confirmado que es una ficción económica, que es un mero formalismo y esperamos que en el Ejecutivo, aquellos que han sido responsables de la elaboración del presupuesto, recapaciten y puedan reconstruir las partidas que hemos observado. Será muy difícil gestionar la crisis con las herramientas que ellos mismos se han procurado”, insistió el edil en diálogo con Info Región.

Aseveró, en este marco, que hay una “completa reducción en áreas que son absolutamente esenciales”. “Cuando uno analiza las prestaciones concretas que el Municipio va a proveer vemos disminuciones que son muy difíciles de explicar, como por ejemplo, la del más de sesenta por ciento para asistencia a comedores comunitarios”, advirtió.

Y luego añadió: “Eso en un contexto de crisis sanitaria, económica y social, francamente no se explica y es altamente contradictorio con lo que plantea el Ejecutivo en sus ejes de gestión para el año que viene. No me quiero imaginar qué es lo que va a pasar con aquellas áreas que no son prioridad”.

Balance

Por otro lado, Gómez Alvariño realizó un análisis de lo que fue la gestión municipal durante este 2020 y consideró que “ha sido una lamentable oportunidad desperdiciada” para demostrarle a los vecinos que los diferentes sectores políticos pueden trabajar en conjunto.

“Ese esquema de dialogo político responsable que observamos y que celebramos al inicio del a cuarentena, promovido por el propio Presidente (Alberto Fernández), se desdibujó totalmente. Era lo que nosotros esperábamos y de hecho propusimos a nivel local. Lamentablemente no se pudo desarrollar”, concluyó.