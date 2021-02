Tras 17 años, SuperÁ cerró sus puertas

El teatro bar cultural SuperÁ cerró sus puertas. La pandemia de Covid-19 hizo estragos en el ámbito de la cultura regional y el espacio ubicado en Belgrano 1705 de Longchamps no pudo resistir. Tras 17 años de apuesta a la cultura, bajó el telón.

El director del espacio, Aníbal Dínaro, quien además es docente y actor de la propia compañía teatral de la sala, explicó que debido a la acumulación de deudas y al aumento del alquiler, el cierre se hizo inminente. Al no poder abrir sus puertas por meses y no generar ingresos, el SuperÁ anunció el cierre de un ciclo.

“Tratamos de resistir“, sostuvo Dínaro y confesó que más alla de la pandemia, no escaparon a la realidad que ya vivían como espacio cultural y de arte independiente. “Vino la pandemia y cambio la vida de todos. Quedó expuesto no sólo el sector del arte, sino muchos otros, estábamos muy desprotegidos“, consideró.

“Hicimos una negociación de palabra con los dueños, de pagar la mitad del alquiler y así y todo también nos costaba y les debíamos dinero”, detalló, y reveló que también venían afrontando una deuda de 2019. “El lugar no abrió nunca más. Si bien ahora hay algunos protocolos de apertura, la realidad es que es una situación muy difícil pensada desde lo económico, no desde el corazón, pero lamentablemente la matemática después te habla de otra cosa“, lamentó, y explicó que teniendo en cuenta que “el futuro es muy incierto” decidieron “darle cierre al ciclo”.

SuperÁ era reconocido por el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Municipal de las Culturas. También recibía un apoyo del Municipio de Almirante Brown, pero “no alcanzó para poder frenar lo que es hoy esta realidad”. “Es tan incierto lo que va a pasar que es difícil proyectar un año de trabajo y hacerse cargo de un alquiler sin saber lo que va a suceder”, planteó. “Hace 17 años que estábamos ahí“, recordó Dínaro.

“Ha sido el lugar de contención de muchas personas, de historias personales, donde se han encontrado personas, se han formado familias, ha pasado gente de todas partes“, valoró el director del espacio que comenzó a gestarse en 2003 y un año después abrió las puertas.

“La verdad no tengo muy claro que va a suceder. Afrontar (el pago del alquiler de) otro lugar hoy nos resulta imposible. Hay gente llamando, ofreciendo sus espacios, pero hoy todavía no sabemos, es cuestión de tiempo. Hay que darle forma, pero por ahora no hay nada concreto“, confesó, dejando en claro que la idea es que SuperÁ no muera.