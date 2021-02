Papaleo: “Se va a formar un plantel competitivo a la medida del club”

El arquero renovó por un año con Temperley y agradece el apoyo de la gente. "Por el reconocimiento y la forma que me tratan es que decidí seguir", afirmó.

Joaquín Papaleo es una de las caras que se repite del plantel del 2020 en el nuevo proyecto que encabeza Fernando Ruíz en Temperley. El arquero quiere revancha y confirmó su continuidad por un año más.

“Hay una muy buena base de chicos del club que están a la altura, sumado a los nombres que ya están, más los que puedan llegar, creo que se va a formar un plantel competitivo a la medida de este club“, anticipó el guardameta, en charla con Info Región.

Además, aseguró que se siente “cómodo” en el Gasolero y destacó la confianza del hincha: “Estoy hace muy poco y la gente hace que me sienta como un jugador del club. Gracias a ese reconocimiento y la forma que me tratan es que decidí seguir. Se percibe en el día a día la comunión que hay entre todos los que forman parte de este club”.

Aseguran los tres palos

Papeleo cumplió el plazo de su primer préstamo al Celeste y debió aguardar la decisión de Unión para confirmar su continuidad. Una vez resuelto el problema, estampó la firma y se puso a las órdenes del nuevo entrenador.

Al respecto, desarrolló: “Desde el día que finalizó mi préstamo en Temperley, los dirigentes ya me habían dicho que querían que continúe. Se comunicaron de varios clubes de la categoría, pero también tenía que esperar en Unión que iban a querer hacer conmigo”.

Y agregó: “Me decidí por Temperley porque me sentí bien y cómodo cuando estuve, además del deseo de revancha por no haber logrado el objetivo grupal el torneo pasado”.

Por último, recordó el paso de Walter Perazzo y celebró la oportunidad que le dio para defender el arco del Gasolero: “Estoy muy agradecido a Walter (Perazzo) por que fue el quien me abrió las puertas de esta institución y confió en mi para ir de arranque en el equipo. Además siento que crecí y me potencie como jugador en el tiempo que me toco trabajar bajo sus ordenes”.