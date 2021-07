Frigerio valoró que Bullrich no sea candidata

"La dirigencia política planteando con tanta vehemencia situaciones personales no estaba a la altura de las circunstancias del drama que se está viviendo”, consideró.

El ex ministro del Interior del Gobierno de Cambiemos, Rogelio Frigerio, consideró este domingo como un hecho positivo la decisión de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de renunciar a una eventual candidatura en las próximas elecciones legislativas, por entender que es necesario priorizar “las ideas” y no una dirigencia política que plantea “con tanta vehemencia situaciones personales”.

“La dirigencia política planteando con tanta vehemencia situaciones personales no estaba a la altura de las circunstancias del drama que se está viviendo, con lo cual estas actitudes de renunciamiento en pos de volver a plantear la importancia de las ideas, me parece una buena actitud”, sostuvo el ex funcionario en declaraciones radiales.

Frigerio remarcó que “lo positivo es que la coalición opositora está unida y después de mucho machacar, pareciera que hay coincidencia en ampliar la base de sustentación política”.

Así analizó el ex funcionario de Mauricio Macri las noticias conocidas el sábado sobre las renuncias de Bullrich a postularse a diputada en CABA por el PRO y de Elisa Carrió, jefa de la Coalición Cívica ARI, a competir en la provincia de Buenos Aires, y la confirmación del neurólogo Facundo Manes de que se postulará por la UCR en ese distrito.

Candidatura

Por otra parte, Frigerio confirmó que él sí competirá como candidato en Entre Ríos, donde la oposición pone en juego tres bancas de Diputados.

“Soy precandidato a diputado porque creo que hay que ponerle el cuerpo, porque esta elección es muy importante y hay que poner toda la carne al asador”, recalcó.

Además, a diferencia de otros referentes de la oposición, Frigerio rechazó la idea de que esté “en juego la democracia” en los próximos comicios parlamentarios.

“No creo que esté en juego la democracia, pero para la calidad de la democracia, para una buena salud de la democracia, sería mucho mejor tener un equilibrio en el parlamento”, opinó.