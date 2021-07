Lanús: Grindetti respaldó a Santilli y se subió a la carrera por la gobernación en 2023

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, defendió la postulación del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y pidió a Jorge Macri que no se preocupe porque en 2021 no está en juego la gobernación. Por otra parte, admitió que él mismo está en carrera porque conoce de gestión y conduce un municipio grande de la provincia.

En declaraciones periodísticas, el ex contador de Mauricio Macri señaló que “Santilli trabajó mucho con el Conurbano” como para poder asumir la responsabilidad de representar a la provincia.

“Nosotros tenemos convenios en seguridad, salud y SAME”, señaló el jefe comunal en referencia a acuerdos alcanzados entre el municipio de Lanús y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la gestión de Santilli como responsable de la seguridad en su distrito, además de su responsabilidad como vice jefe de Gobierno, y consideró que “tiene un conocimiento acabado de la Provincia”. “entendemos que es el candidato indicado para estas elecciones intermedias”, enfatizó.

Desde que trascendió la estrategia del sector que lidera Horacio Rodriguez Larreta para repatriar a la ex gobernadora María Eugenia Vidal a la Ciudad y enrocarla con Santilli, el Pro bonaerense entró en estado de deliberación, y una de las voces que se alzó con más fuerza contra la movida fue la del intendente de Vicente Lopez, Jorge Macri, que, además, tiene aspiraciones a la gobernación.

Archivo: Grindetti durante un encuentro con Jorge Macri

De ahí la aclaración de Grindetti dirigida justamente a su par de la Primera Sección Electoral: “Que Santilli sea el mejor candidato no va en detrimento de Jorge Macri porque hoy no se dirime gobernador”, subrayó, dando a entender que lo que verdaderamente le preocupa a su homólogo no está en discusión en esta etapa.

“Vengo trabajando para la unidad del PRO, pero falta mucho. Soy muy optimista de que vamos a terminar juntos”, moderó el jefe comunal de Lanús, y recordó: “Jorge es un amigo y por eso hago un esfuerzo adicional para que estemos todos juntos. Pero para el 2023, falta”.

Respecto puntualmente de la candidatura a la gobernación por el Pro dentro de dos años, Grindetti señaló que “el candidato para entonces puede ser Santilli, Macri o un intendente”, pero insistió en que para eso “hay tiempo”.

En cuanto a la posibilidad de su propia postulación para dirigir los destinos bonaerenses, el intendente de Lanús respondió que “por el conocimiento de gestión, puede ser cualquier intendente de un distrito grande” quien asuma esa responsabilidad, y aunque precisó que eso “no quiere decir que lo esté buscando”, lo cierto es que “todo el mundo está en carrera” siempre que cumpla con esas condiciones.