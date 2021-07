Juegos Olímpicos: los resultados de la sexta jornada

Estos son los resultados logrados por los atletas argentinos en el sexto día de competencias de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde se destaca la eliminación de Delfina Pignatiello en Natación y la caída de Los Leones que ponen en riesgo su pase a los cuartos de final en Hockey masculino



Natación: Delfina Pignatiello fue última en su serie y se despidió de los Juegos Olímpicos.

Vóleibol femenino (primera fase, grupo B): Argentina 0 – Italia 3 (21-25, 16-25 y 15-25)

Hóckey sobre césped masculino (primera fase, grupo A): Argentina 1 – India 3.

Boxeo (peso medio, octavos de final): Francisco Verón quedó eliminado al perder 2-3 con Euri Cedeno Martínez (República Dominicana)

Ciclismo BMX masculino: Exequiel Torres clasificó para las semifinales luego de finalizar en el cuarto puesto de su serie Remo, doble scull femenino ligero: Argentina (Milka Kraljev y Evelyn Silvestro) ganó la final C y quedó 13 en la clasificación general.

Beach volley masculino, primera rueda: la dupla Julián Azaad-Nicolás Capogrosso se despidió con derrota 2 a 1 frente a Estados Unidos.

Vela: Laser, Francisco Guaragna Rigonat, 25to en la clasificación general (36° en la regata #7 y 16° en la #8).

Vela: 470 femenino, María Belén Tavella y Lourdes Hartkopf, 20° en la general (13° en la regata #3 y 19° en la #4).

Vela: Nacra 17, Santiago Lange y Cecilia Carranza, cuartos en la general (8° en la regata #4, 4° en la 5 y 6° en la #6)

Vela: RS:X masculino, Francisco Saubidet, 21ro en la general (20° en la regata #10, 22° en la #11 y 21° en la #12). Eliminado.

Vela: RS:X femenino, Celia Tejerina, 20° en la general (24° en la regata #10, 17° en la #11 y 22° en la #12). Eliminada.

Vela: Finn, Facundo Olezza, cuarto en la general (3° en la regata #5 y 6° en la #6)



Más tarde competirán:

7.50: Natación, Santiago Grassi, eliminatorias 100m mariposa

8.00: Vóleibol playa femenino, Gallay-Pereyra vs Wang-Xia (China). Tercera fecha primera fase.

8.30: Hóckey sobre césped femenino, Argentina (Las Leonas) vs Japón. Tercera fecha, grupo B de la primera fase.

9.00: Básquetbol masculino, Argentina vs España. Segunda fecha, grupo C de la primera fase.