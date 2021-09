“Si pierden, se van a tener que ir”, disparó Macri

El expresidente Mauricio Macri deslizó hoy que si el Frente de Todos (FdT) pierde en las próximas elecciones legislativas “se va a tener que ir” del Poder Ejecutivo. Justificó sus dichos en la demostración de “falta de confianza” en el gobierno de Alberto Fernández.

“Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes (posterior a los comicios) diciendo bueno, cambien o se van a ir, ¿no?”, afirmó el exmandatario y fundador del PRO en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.

“En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, es lo que ha pasado en la Argentina, se ha perdido la confianza”, declaró el exmandatario, al ser consultado sobre el posible escenario tras las PASO del próximo 12 de septiembre.

¿Candidato en Córdoba?

En otro orden, Macri reveló que le propusieron cambiar el domicilio para ser candidato por la provincia de Córdoba, el distrito electoral que mejores resultados que le ha dado históricamente, y dijo que no lo descarta. “Es mi sueño, estoy tratando de convencer a mi mujer y mi hija, puede ser una gran alternativa”, evaluó.

Y en el mismo sentido, agregó: “Me tentó cambiarme el domicilio a Córdoba y mudarme definitivamente a vivir ahí. No lo descarto para nada, es mi sueño. Me siento tan cordobés, me siento muy bien en Córdoba. De corazón, ya me siento un cordobés más”.

Cuarentena, exportaciones y vacunas

Responsabilizó a la administración de Alberto Fernández por “un par de años de mucha angustia” y criticó al Gobierno “por el manejo de la pandemia, la cuarentena eterna, la inseguridad y el narcotráfico que ha vuelto”.

También repudió la política oficial en relación a las exportaciones de carnes al indicar: “Creen que la solución es cerrar la exportación a la carne, nos llevó cuatro años abrir mercados con China, Corea, Japón, decenas de mercados”. “Ahora destruimos muchos de esos mercados y no nos van a comprar más”, añadió sobre la medida de fijar cupos exportables para la carne, decisión que tomó la Casa Rosada para frenar las subas en los precios internos de la carne y tras haber detectado irregularidades en algunas operaciones de frigoríficos que exportan.

Finalmente, al opinar sobre el plan de vacunación contra el coronavirus, Macri insistió con su tesis de que “si hubiésemos tenido una buena relación con el mundo, hoy decenas de miles de argentinos estarían vivos, porque hubiésemos comprado todas las vacunas”. Y luego vinculó la campaña vacunatoria con lo que definió como una ola de emigración juvenil: “Por algo al mundo es donde quieren irse nuestros jóvenes”.