El oficialismo cerró su campaña bonaerense

Cuatro días antes de las PASO, el Frente de Todos cerró su campaña en provincia de Buenos Aires con un acto en Mar del Plata encabezado por el Presidente, Alberto Fernández, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los precandidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

Sin la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el evento contó la presencia del titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa quien se presentó desde Junín y del presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Máximo Kirchner, quien hizo lo propio desde Bahía Blanca, donde arrancó el acto pidiendo un minuto de silencio para quienes perdieron a un familiar durante la pandemia.



Los discursos que se sucedieron tuvieron como denominador común las críticas a Juntos por el Cambio, tanto por lo hecho en los últimos meses como por la gestión de Mauricio Macri fue gobierno, entre 2015 y 2019.

El cierre estuvo a cargo de Fernández quien criticó -sin nombrarlo- a Horacio Rodríguez Larreta por reclamar una reforma laboral alegando que ”nadie toma un empleado en un sistema como este”, y aseguró: “La mejor política económica que tuvimos fue la vacuna”.

“Para ellos, trabajar es un costo y por eso quieren parar las indemnizaciones. El trabajo no es un costo. Es un aporte para el crecimiento. Entiéndanlo de una vez por todas”, cuestionó.

A su vez, el mandatario ponderó a la vacuna porque “despejamos el miedo al contagio, pudimos contar con los trabajadores y trabajadoras que mueven el engranaje. Recuperamos miles de Pymes y tenemos récord de exportación”. Y afirmó: “Vamos a terminar el año creciendo a un 8 por ciento”.

Alberto Fernández recordó que “después de las PASO de 2019 hicieron mucho daño: entre agosto y octubre se fueron 23 mil millones de dólares de la Argentina”. Y con ironía, aseguró que en ese tiempo “a Mauricio Macri lo ayudamos. Lo ayudamos a que deje de desordenar todo”.

No fue la única chicana del Presidente contra su antecesor. “Estoy más gordo y ojeroso. Estoy más gordo porque canalizo la angustia de este tiempo comiendo dulces. Las ojeras me las causó cuidar a mi pueblo. ¿Qué mayor orgullo puedo tener? No me dan ganas de apagar todo a las 7 de la tarde y mirar Netflix”, dijo, evocando una frase de Macri hace unos meses.

En el acto en Mar del Plata no estuvo la vicepresidenta, que apareció esta semana en la campaña de manera virtual al llamar a una vecina de Quilmes, en una conversación presuntamente por sorpresa en la que la mujer le agradeció por la obtención de una pensión graciable durante la administración kirchnerista. La presencia de la titular del Senado está prevista para el jueves en Tecnópolis, en el cierre de la campaña nacional del oficialismo.

Por su lado, al igual que todos los dirigentes oficialistas, Victoria Tolosa Paz enarboló un discurso duro contra Juntos por el Cambio. “El pueblo argentino no quiere mirar para atrás. Atrás está la fuga, la especulación, la timba, los Panamá Papers, los paraísos fiscales y el club de los mentirosos”, vociferó.

Sin nombrar a María Eugenia Vidal ni a Diego Santilli, la precandidata del oficialismo afirmó: “Hay algunos candidatos y candidatas que tuvieron que cruzar el Riachuelo porque no pueden sostener la mirada”.

“Se animaron a decir abiertamente que los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad. Y ahora hablan de las juventudes”, criticó.

Victoria Tolosa Paz, textual

“En 2020 pusimos un colchón de amortiguación. Nosotros ya estábamos en el piso cuando el mundo se caía. Le podemos decir al pueblo que cuidamos la vida, pero también cuidamos a los trabajadores. Los empresarios de la Argentina nos agradecen que vos (Alberto Fernández) y Axel (Kicillof) hayan pensado que las Pymes son una familia”.

“El pueblo argentino no quiere mirar para atrás. Atrás está la fuga, la especulación, la timba, los Panamá Papers, los paraísos fiscales y el club de los mentirosos”.

Axel Kicillof, textual

“Quieren traer el mismo fracaso, pero más rápido y más doloroso. Por eso no quieren discutir propuestas. Está prohibido olvidarse de lo que pasó hace poquito”.

“Macri primero dijo ‘que se muera el que se tenga que morir’. Y después dijo que ‘esta pandemia un poco más grave no es algo que le quite el sueño. No le quitó el sueño endeudarnos a 100 años y destruir el empleo”.

Mucha FIFA y roce con el mundo, pero no consiguieron una sola vacuna”.

Sergio Massa, textual

“Hubo dos pandemias. La pandemia económica de un Gobierno que apostó por la especulación financiera contra el, trabajo y la producción. Y la pandemia sanitaria que cambió nuestra forma de relacionarnos y nuestras prioridades”.

“El domingo hay dos boletas que definen qué Congreso y qué país vamos a tener. En una boleta estamos los que soñamos con un país libre y desendeudado; y en la otra boleta están los que endeudaron al país en un minuto y 27 segundos en una deuda impagable”.

“Le sacaron la posibilidad a los pibes de estar conectados en la pandemia”.

Las definiciones de Máximo Kirchner