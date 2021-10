Caso Nik: repudio de todo el arco político a las expresiones de Aníbal Fernández

La polémica entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el dibujante y humorista Nik que concluyó con la denuncia por parte del ilustrador de amenazas y uso ilegal de información sensible por parte del exintendente de Quilmes repercutió en todo el arco político.

La reacción más destacada estuvo a cargo del jefe de Gabinete, el tucumano, Juan Manzur quien sostuvo que “lo que dijo Aníbal Fernández fue muy desafortunado”, aunque destacó que “las disculpas públicas del ministro”

Manzur enfatizó que es el Presidente “quien define quiénes son sus colaboradores”, ante el pedido de renuncia del titular de Seguridad por parte delo interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados.

Desde Estados Unidos, el expresidente Mauricio Macri sumó su voz a través de la red Twitter: “No salgo de mi asombro. El ministro de seguridad Aníbal Fernández amenazó a Nik por criticar desde un tuit la entrega de heladeras, garrafas y viajes de egresados con fines electorales”.

“Esta vez el miedo no triunfó. Ciudadanos y organizaciones repudiaron de inmediato al ministro. Estamos cansados de las agresiones y la soberbia. Ya le dijimos “basta”, ya no le tenemos miedo, somos millones los que sentimos este hastío. La cultura del poder intimidador que representan el ministro Aníbal Fernández, el gobierno nacional y el kirchnerismo, ha perdido su poder, está terminada”, fustigó Macri, quien concluyó al vaticinar que “el final de esta época oscura está cerca. Un abrazo a Nik y a su familia.”

Condena de ADEPA y DAIA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) calificó los mensajes de Fernández como “expresiones intimidatorias” y consideró que incluir información sobre el entorno familiar es “especialmente grave, máxime por provenir de quien debe velar por la seguridad de los ciudadanos”.

“Adepa se solidariza con Nik, quien expresó a través de su cuenta en Twitter sentir miedo por el señalamiento que hace Fernández de la escuela donde estudian sus hijas, lo que consideró una ‘velada amenaza'”, concluyó.

Por su parte, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) informó que se comunicó con ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y “le manifestó su preocupación y la necesidad de una disculpa” y que “la entidad le expresó a Nik su solidaridad y el acompañamiento institucional”.

Bullrrich, Vidal y Santoro

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró hoy que “es una barbaridad” que Aníbal Fernández “se convierta en el ministro de la amenaza y la inseguridad” y reiteró su pedido para que sea removido del cargo tras el polémico tuit del funcionario contra el humorista gráfico Nik.

Bullrich consideró que el mensaje del ministro de Seguridad “no fue un exabrupto” y acusó al funcionario de haber usado “el aparato estatal” para arremeter contra el caricaturista. “Sin dudas, lo saco de algún lugar. Es una información de inteligencia y lo está amenazando”, enfatizó la ex ministra de Seguridad al referirse al tuit de Aníbal Fernández en el que mencionaba el colegio al que concurren las hijas del dibujante. “¿Qué podemos esperar de un Gabinete que apunta al control social mediante dádivas a la gente?”, concluyó

En tanto, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, denunció que “se metieron con nuestros hijos” y agregó: “Siguen volviendo al pasado, al peor pasado, porque eso es lo que es Aníbal en el mensaje a Nik”.

Desde el oficialismo, el primer candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro sostuvo que “cualquier personalización en la política es horrible”.

“Cualquier referencia, directa o indirecta a los hijos me parece que no corresponde. La verdad es que no sé qué quiso decir Aníbal, no pude hablar con él, lo que puedo decir es que cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable”, remarcó.

La explicación de Fernández

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que su tuit contra Nik fue parte de “un debate” y se quejó de que el caricaturista “vive agraviando” al Gobierno. “Si hay algo de las muchas cosas que creo que hago bien es redactar. La redacción es muy clarita. Era un debate que estábamos manteniendo por el tema de las subvenciones”, sostuvo el funcionario.

“No es la primera vez que debatimos con Nik. Él me ha insultado y agraviado, pero yo no recurrí al mismo método que él. Vive agraviándonos. Es honesta mi disculpa”, remarcó.

“Cuando tocan a tus hijos da mucho miedo”

En una entrevista radial Nik contó que sintió “mucho miedo” y consideró que se trató de “una amenaza colectiva”.

El humorista gráfico habló sobre el pedido de disculpas del ministro de Seguridad: “Tampoco entendí cómo Aníbal Fernández consiguió tan rápido mi WhatsApp. Me pidió disculpas, pero me siguió agraviando con otros temas sobre mi trabajo. Debería explicar de dónde obtiene los datos”.

“Toda una vida dedicada a esto. Pero cuando tocan a tus hijos da mucho miedo. Encima haciéndose el canchero y es el Ministro de Seguridad de la Nación. Me da mucho miedo, bronca e indignación”, sostuvo el caricaturista.

Para el ilustrador se trata de “una amenaza colectiva, si logran que dos o tres se callen a lo mejor consiguen que el resto los siga”.

“No puede un ministro de seguridad revelar datos de menores por las redes. Tengo miedo, mis hijas lloran, no quieren ir al colegio; tienen miedo”, insistió.