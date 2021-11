Aseguran que la economía crecerá un 10% este año

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, destacó hoy que el crecimiento “se ubicará este año en torno del 10% luego de tres años de recesión”, en conferencia de prensa tras la reunión del Gabinete Económico que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada.

“El crecimiento está traccionado por el consumo, la inversión (que aumentaría un 30%) y el sector externo, mientras la industria se ha recuperado mucho, estamos 8,1% arriba de 2019, y también vemos una recuperación muy importante de la producción nacional: 73% de los patentamientos de maquinaria agrícola y 54% en los autos”, dijo. “Ya van diez meses consecutivos de aumento del empleo asalariado privado: luego de revertir unas 600.000 suspensiones hemos recuperado desde el punto más bajo unos 140.000 empleos, 42.000 más en la industria que a fines de 2019, mientras sectores como el software están generando 1.000, 1.100 empleos nuevos por mes”, resaltó Todesca.

La funcionaria agregó que la construcción “está 3,2% arriba del 2019 y el nivel de los permisos para construir es el mayor de los últimos cinco años”.

Las exportaciones, a su vez, crecieron 39%, mientras las importaciones aumentaron en torno del 50%, “lo que demuestra que no hay trabas a las compras externas, cercanas a los US$ 6.000 millones mensuales, cuando en 2019 estábamos en torno de los US$ 4.000 millones, lo que es lógico cuando la economía crece por la necesidad de insumos máquinas y piezas”. Atribuyó el salto exportador a “un shock de precios internacionales muy fuerte”, pero aclaró que “también aumentaron las cantidades, particularmente en los bienes industriales”.

Entre otros datos favorables, precisó: “Vamos a estar cerrando la recaudación con una recuperación importante en términos reales, lo que se explica por IVA y seguridad social”.

Pago al FMI

Todesca Bocco señaló luego que la recuperación de las reservas monetarias “es fundamental”, y confirmó que se hará frente al pago de US$ 1.892 millones al Fondo Monetario Internacional, el 18 de diciembre próximo.

Se refirió además a la reciente suspensión en el financiamiento para la compra de paquetes y pasajes al extranjero: “Lo que hacemos es cuidar las reservas para tener los dólares suficientes y seguir creciendo”.

“Al mismo tiempo que no podemos subsidiar viajes al exterior en cuotas fijas en pesos, hicimos modificaciones para que los empresarios puedan hacer pagos adelantados de importación de maquinarias que necesitan para producir”, recordó. “No queremos castigar a nadie ni nos parece mal que la gente viaje al extranjero, lo que no podemos es financiarlo en pesos a tasa fija”, resumió Todesca.

El encuentro

El presidente Alberto Fernández encabezó desde las 10.30 en la Casa Rosada la reunión de gabinete económico, de la que participaron, además de Todesca Bocco, el canciller Santiago Cafiero; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Producción, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

También estuvieron presentes la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y -por videoconferencia- el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

El plan al Congreso

En los próximos días, el Gobierno debe presentar en el Congreso el plan plurianual que prometió enviar al Parlamento en los primeros días de diciembre. Se trata de de un proyecto que consensuará un programa económico y que contemplará la negociación que se viene conversando con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de US$ 44.000 millones contraída durante la gestión de Mauricio Macri, en momentos en que el Gobierno encara una estratégica negociación con el organismo.