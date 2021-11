Kicillof renueva el llamado a vacunarse ante el alerta mundial por la variante Ómicron

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró hoy que ante la nueva variante Ómicron del coronavirus, es necesario “que se vacune absolutamente todo el mundo” y destacó que ello es “fundamental” desde el punto de vista “social y colectivo”.

“Hay varios países de Europa con muchos casos y se está tratando de comprender si eso es atribuible al clima o a los no vacunados”, indicó el mandatario en declaraciones a radio Del Plata. El gobernador sostuvo que, “quien no tenga la protección, está muy expuesto a la nueva variante del virus Ómicron” y apuntó que “es mucho más contagiosa y dominante sobre la Delta”.

Kicillof resaltó que “es necesario e imperioso que se vacune todo el mundo y, por eso, ayer anunciamos que el programa de vacuna libre se extiende a mayores de 3 años en toda la Provincia“.

Desde hoy, en territorio bonaerense las y los niños mayores a 3 años podrán recibir su inmunización con la sola presentación del documento de identidad que acredite su domicilio en la provincia. En tanto, desde el 10 de diciembre, la segunda dosis también será libre en toda la provincia para los niños, niñas y adolescentes.

“Hasta ahora estaba la gente buscando a la vacuna y ahora es la vacuna la que está buscando a la gente”, remarcó Kicillof al respecto y añadió que “es necesario y fundamental que tengamos vacunada a la mayor cantidad de gente posible”. El mandatario precisó que el 82% de la población bonaerense está vacunada, indicó que se trata de un total de 14.200.000 de personas sobre 17 millones de habitantes y abundó: “Hay, a la vez, 12.000.000 con esquema completo y 700 mil con tercera dosis”.

Cuando se le preguntó por qué aún hay personas que no completaron esquemas, el titular del Ejecutivo bonaerense planteó que puede deberse a que “bajó la sensación de peligro que existió en la segunda ola” y a que descendió la circulación del virus. “Pero lo que está pasando afuera debería funcionar como un llamado de atención para que el que está dando vueltas y dudando o dejándolo para más adelante, vaya y se vacune”, subrayó.

Kicillof insistió en que se debe “pensar en los demás” dado que, “quien no se vacuna o no vacuna a sus hijos, permite que el virus circule y contagia”. Manifestó que “hay países que van por la sexta ola”, con lo cual se demuestra que “la pandemia no terminó”. “Cuando baja la sensación de peligro, hay una relajación”, advirtió el mandatario provincial.

Al ser consultado sobre la propuesta de hacer obligatoria la aplicación de fármacos contra la Covid-19, Kicillof consideró que existe una limitación “porque han sido vacunas aprobadas en situación de emergencia”.

Pase sanitario

Se refirió a la implementación del “pase sanitario” y razonó que su administración apela “antes que nada, a la cuestión de tomar conciencia y que todo el mundo se vacune lo antes posible”. Con todo, entendió que “está en juego una cuestión de salud pública, no sólo individual” y graficó: “La individual es atendible: si vos me decís que querés tomar algún peligro o te gusta un deporte de riesgo, pero en este caso esa decisión individual afecta a los demás”.

Expuso que hacer circular al virus “puede afectar aún a los vacunados”, con lo cual “se está sometiendo a los demás a un riesgo” e indicó que “son temas de salud pública y hay que ver todas las formas”. “Vamos a evaluar las medidas porque hay que ver cuando terminemos de agotar los turnos, nos quedaban un millón de personas, pero hemos abierto la vacuna libre y hay una mejora en el acceso. El objetivo es cubrir de manera completa a la población”, puntualizó.

Qué pasa con las vacunas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que es una variante de preocupación. Considera “un riesgo muy elevado” para el mundo y subrayó que hay todavía muchas incógnitas, especialmente sobre el peligro real que representa.Hasta el momento, no hay información acerca de si las vacunas serán eficaces contra esta variante.

Pfizer afirmó que en algunos días tendría datos sobre la eficacia de su vacuna. Sputnik V, en tanto, anunció que comenzaron los estudios para determinar si las vacunas Sputnik V y Sputnik Light son eficaces frente a la nueva variante. De no serlo, ya se trabaja en una nueva vacuna y la producción a gran escalada podría comenzar en 45 días.

La Universidad de Oxford afirmó hoy que puede actualizar “rápidamente si fuera necesario” la vacuna que desarrolló conjuntamente con el laboratorio AstraZeneca contra el coronavirus. “Debido al descubrimiento muy reciente de la nueva cepa B.1.1.529 (Ómicron) de coronavirus, los datos disponibles en este momento son limitados”, dijo un portavoz de la Universidad.