Series: Upload, de la vida a la nube

En detalle Sátira de ciencia ficción futurista (2033) con tintes románticos. Relata la historia de Nathan Brown (Robbie Amell), un ingeniero informático exitoso, superficial y arrogante que muere en un misterioso choque en su auto automático, presuntamente infalible. Dirección – 8.0 Guión – 5.8 Fotografía e iluminación – 8.2 Actuación – 6.0 Efectos especiales – 7.8 Lo mejor Atractiva y amigable oferta para pasar el rato en una historia que no demanda involucrarse emocional o psicológicamente. Para mejorar Sus personajes tienden a ser bastante estereotipados, y sus evoluciones son predecibles desde los primeros capítulos.

Upload es una serie original de Amazon Prime Video de los creadores de The Office. Está situada en el 2033 donde, previo a su muerte, las personas pueden elegir que su conciencia sea subida a la plataforma paga de vida virtual que ellos elijan.

Esta sátira de ciencia ficción con tintes románticos relata la historia de Nathan Brown (Robbie Amell), un ingeniero informático exitoso, superficial y arrogante que muere en un misterioso choque en su auto automático, presuntamente infalible. Su novia Ingrid (Allegra Edwards), hija de un importante empresario y con un gran pasar económico, toma las riendas del futuro de Nathan y paga su estadía en un costoso cielo virtual: Lake View. Desde su llegada ahí, Nathan es guiado y acompañado por su “ángel” Nora (Andy Allo), una operadora de la empresa Horizen que trabaja como atención virtual de algunos huéspedes de Lake View con quien entablará una relación que atravesará los límites de la realidad y la virtualidad, la vida y la muerte.

La premisa de la serie planteada en 10 capítulos de media hora cada uno, es eminentemente interesante y te invita a querer quedarte a explorar este universo que presenta. A partir de otras producciones que han sentado un precedente en la temática como Black Mirror o la película Ex Machina, el planteo de esta historia no resulta nuevo, pero sí atractivo, ya que para ser abordado como un futuro distópico, no nos parece tan lejano ni imposible. El abordaje de comedia con tintes bizarros de este relato es preciso para ahondar en la caracterización de este futuro y sus grandes avances tecnológicos: una novia que llama por teléfono a su novio muerto y que el teléfono no es más que su mano, un novio muerto que asiste a su propio funeral y tiene contacto con su familia separados por una vidriera, un cielo virtual en el que los huéspedes pueden apretar un botón y hacer que sea de día, de noche, invierno o verano, perros que son psicólogos y hablan, y conserjes de inteligencia artificial que pueden dividirse y clonarse para satisfacer las necesidades de todos los muertos que viven allí. Muertos que viven, hasta mejor que algunos vivos.

Como toda comedia romántica, resulta efectiva en todo lo que implique sumergirse en una trama de romance, por lo que ésta termina acaparando casi el total de la serie y llevándose capítulos enteros. Por otra parte, también plantea una trama que intenta apuntar a algo más policial y de cierto suspenso, que relata la sospechosa muerte de Nathan y cómo desde Lake View y con ayuda de Nora, él comienza a darse cuenta que no está tan seguro de que haya sido efectivamente un accidente. Pero ellos no son los únicos que piensan esto, su prima Fran Booth, un personaje cómico y entrañable, inicia una informal investigación para desentrañar quiénes son las personas que se beneficiaron con la muerte de Nathan y poder dar con los responsables. Esta línea de la serie va perdiendo protagonismo al correr de los capítulos y lo que podría haber sido un planteo interesante que vaya abriendo muchas puntas distintas para explorarlas una por una, termina quedando en segundo plano sin demasiada importancia y con varios cabos sueltos sin atar.

Otro punto interesante de la serie es que hace el intento de dejar en claro que en este universo futurista también existen las diferencias ideológicas y la desigualdad de clase, que trascienden la vida. Este planteo es muy claro ya que a lo largo de los capítulos retrata distintas experiencias, más allá de la de Nathan, en las que vemos familias que ahorran toda su vida para garantizarse su lugar en un cielo virtual, que cumple cierta función elitista de ese espacio inalcanzable destinado para algunos pocos privilegiados. Incluso dentro del mismo Lake View que funciona como un enorme hotel de infinitos pisos, existe un espacio más “accesible” destinado a aquellos que no pueden pagar un plan caro, y que consta de un plan de dos gigas por mes que le permiten moverse, comer, y apenas satisfacer las necesidades básicas. Cuando el huésped consume sus dos gigas, queda congelado en el tiempo sin poder hacer nada hasta que entre un nuevo pago y se renueven sus gigas. Otra gran parte de la sociedad, arraigada a los valores y principios religiosos que sostienen que existe un único cielo y es la casa de Dios, directamente se niegan a ser parte del upload.

En este punto es interesante destacar el contenido ideológico y hasta filosófico que radica en las bases de esta historia. Pese a que podría estar mucho más explotado y la comedia romántica tiende a aplacarlo un poco, resulta difícil no quedarse pensando luego de ver la serie en la posibilidad de existencia de un futuro así y surgen las comparaciones con los distintos personajes y sus realidades y posiciones respecto a este sistema. Una tecnología que recopila todos los datos de la mente para organizarlos en algo muy parecido a un Sim, y permite vivir eternamente en una simulación tecnológica.

La serie creada por Greg Daniels resulta una atractiva y amigable oferta para pasar el rato en una historia que no demanda involucrarse emocional o psicológicamente. Sus personajes tienden a ser bastante estereotipados, y sus evoluciones son predecibles desde los primeros capítulos, pero la calidad de los efectos especiales y el humor satírico que envuelve el relato hacen que el espectador se olvide por un rato de eso y se entregue a las aventuras que este universo distópico ofrece.

Ficha de la serie

Título original: Upload

Año: 2020

Duración: 10 capítulos de 30 minutos

Género: Comedia romántica, ciencia ficción

Creador: Greg Daniels

Reparto: Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards, Zainab Johnson, Kevin Bigley

Dónde ver: Amazon Prime Video