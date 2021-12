251 femicidios y 10 travesticidios entre enero y noviembre de 2021

251 femicidios y 10 travesticidios cometidos entre enero y noviembre de este año en el país es el trágico balance parcial del informe del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, que coordina la Asociación Civil La Casa del Encuentro, el cual además reveló que 300 hijos quedaron sin madre.

Si bien las cifras oficiales son las que elabora la Corte Suprema de la Nación y recién serán divulgadas cuando finalice diciembre, distintas organizaciones de la sociedad civil -en este caso La Casa del Encuentro- tienen sus propias estadísticas actualizadas mes por mes que realizan con criterios propios y, por ese motivo, difieren en la cantidad de víctimas.

De acuerdo al informe elaborado por La Casa del Encuentro sobre los hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del 2021, en 153 de los 261 casos relevados, el femicida era la pareja o la expareja de la víctima; mientras que, en 33 ocasiones, el asesino era un conocido o vecino, y en otras 33 los asesinos eran familiares.

Teniendo en cuenta la modalidad del hecho, 76 mujeres fueron asesinadas con un arma de fuego, 52 fueron apuñaladas, 37 golpeadas y 18 incineradas, y en 25 ocasiones se pudo advertir inicios de abuso sexual sobre la víctima.

El informe de La Casa del Encuentro también señala que, como consecuencia directa de los femicidios, 300 hijos quedaron sin madre, de los cuales el 58 % son menores de edad (175 casos), mientras que ocho mujeres estaban embarazadas al momento de su asesinato.

A su vez, el Observatorio contabilizó 20 femicidios vinculados de varones en los 11 meses que lleva el año, los cuales son definidos por La Casa del Encuentro como “los asesinatos de aquellas personas que fueron asesinadas por el femicida al intentar impedir el femicidio o estaban presentes en la escena del crimen” y como “aquellas personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer”.

Otro dato que agrega el relevamiento es que el 62% de las mujeres fueron asesinadas en sus hogares (87 casos).

Por otro lado, dentro de los casos registrados por La Casa del Encuentro, en 31 oportunidades las víctimas habían realizado una denuncia previa contra su agresor, 20 de los cuales tenían dictada una medida cautelar de prevención en su contra.

El informe también detalla que en 38 oportunidades los femicidas se suicidaron, mientras que en 29 casos los acusados de los femicidios fueron integrantes o exmiembros de fuerzas de seguridad.

Dentro de las características principales de las 261 víctimas, en lo que refiere al rango etario, 183 tenían entre 19 y 50 años, mientras que en 30 casos eran menores de 18 años y 46 superaban los 51 años.

Los distritos con mayor índice de casos fueron: la provincia de Buenos Aires (88 casos), Córdoba (22 casos), Santa Fe (20 casos), Tucumán (18 casos) y Santiago del Estero (14 casos).

El mecanismo de relevamiento del Observatorio Adriana Marisel Zambrano es a partir de un “exhaustivo monitoreo” de los medios de comunicación, donde luego se realiza un seguimiento sobre cada caso particular.

“Es imperioso que el Poder Legislativo mejore y actualice las leyes existentes, que el Poder Judicial atienda y proteja a quienes se acercan a denunciar, imponiendo sanciones a los que incumplen con la prohibición de ejercer violencia hacia las mujeres, garantizando la reparación de las víctimas y que el Poder Ejecutivo tome medidas que atiendan las vulnerabilidades respecto de lo económico, lo laboral y lo habitacional en todo el país mediante una exhaustiva evaluación de riesgo”, reclamaron desde La Casa del Encuentro.

Reclamos por la subejecución presupuestaria en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

“Si bien restan unos días para que finalice el año, podemos decir que por segundo año consecutivo el ministerio subjecuto el presupuesto, lo que implica es que las políticas públicas no están llegando a las mujeres. Hay un segundo plan nacional con distintos programas que todavía no terminan de ponerse en funcionamiento. Están diciendo que tienen solamente un 53 por ciento de presupuesto ejecutado, el 47 en los días que quedan cuando sabemos que las fiestas y todo lo que implican diciembre en lo que es fin de año para todas las instituciones” afirma Laura Novo, abogada de la Casa del Encuentro.

El ministerio recibió en el 2021 $ 11.400 millones extra, dividido en tres partidas que se le otorgaron en los últimos meses. Para diciembre de este año, el ministerio es la tercera cartera con mayor subejecución presupuestaria, con un 53% de ejecución. El crédito presupuestado para el año 2021 era de $ 6.200 millones.

“Lo preocupante de esto es que vemos las cifras de femicidios crecen, más programas, más mujeres pidiendo ayuda al Estado y esa respuesta no está. No sabemos por qué dado que no hay un informe de lo que pasa en cada provincia por ejemplo ”, agrega y reclama: “Los servicios no volvieron a funcionar de forma integral después de dos años de pandemia. La política pública no está llegando en forma correcta a todas las mujeres que lo necesitan”, precisa Novo.

En declaraciones periodísticas a un matutino porteño, la activista enfatizó que “las cifras son cada vez más alarmantes y año tras año con las mismas provincias que destacan ”. Faltan respuestas”.

La ejecución para el 1º de diciembre del 2021 es, según se informa en el sitio web Presupuesto Abierto, del 53,4%. Es el tercer porcentaje más bajo de ejecución de toda la Administración Nacional para diciembre, solamente superado por el Ministerio de Seguridad (51,8%) y la Secretaría de Comunicación y Prensa (47,4%). La mayor parte de las jurisdicciones tiene un porcentaje de ejecución de entre el 70 y el 80%.

En octubre del 2021 de acuerdo al Informe de Ejecución del Gasto, de los $ 10.910 millones disponibles para ese momento, solamente se ejecutado $ 6.330 millones, un 58%. Se habían ejecutado apenas el 0,5% de lo presupuestado; acciones vinculadas al Programa PRODUCIR solo el 7,3% de los $ 74 millones disponibles; Acciones de Protección contra la Violencia por Razones de Género, solamente el 37,2%; y acciones vinculadas al Programa Articular solamente el 50,6%.