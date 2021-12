Mujica y Lula abrieron los discursos en el acto en Plaza de Mayo

El exmandatario uruguayo, José “Pepe” Mujica, ofició de presentador en el inicio del acto convocado por el Ejecutivo en Plaza de Mayo.

“Queridos, recuerden la fecha y cuiden lo que tienen. La democracia no es perfecta, no puede serlo porque los humanos no lo somos pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor. Cuidenla y no la estropeen”, antes de anunciar la palabra del expresidendente de Brasil, Luiz Inacio de Silva, Lula.

“He tenido muchos oficios, pero hoy asumo el oficio de presentar al querido compañero Lula que va a ser el presidente de Brasil”, vaticinó.

Por su parte, Lula recordó los cambios que hiciero en la región en los 2000 y recalcó: “Yo tuve la oportunidad de gobernar Brasil cuando nuestro compañero Hugo Chaves era presidente de Venezuela. Cuando Evo era presidente de Bolivia y cuando Tabaré y Pepe gobernaban Uruguay”.

Luego, recordó los cambios que llevaron adelante donde se alejaron del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y dieron impulso al Mercosur. “Estoy aqui para agradecer de corazón a cada hombre y mujer de Argentina que fueron solidarios conmigo cuando fui preso en Brasil. Quiero agradecer al compañero Alberto Fernández”, dijo al recordar que fue visitado por él cuando estaba detenido en Brasil..