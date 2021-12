Con un acto en San Vicente, Máximo Kirchner asumió al frente del PJ bonaerense

Con la presencia del presidente Alberto Fernández, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, asumió como titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en un acto que se desarrolló en la Quinta de San Vicente. Los discursos se centraron en críticas a la oposición y la Corte.

“La construcción del Frente de Todos fue titánica, tuvimos que hablar con compañeros y compañeras con las que no hablábamos hace muchísimo tiempo. Nunca acudí a ningún palacio judicial a denunciar a compañeros, las diferencias debemos aprender a saldarlas políticamente y no en el Poder Judicial, porque eso es el peronismo”, señaló Máximo en su discurso.

Y planteó su postura en torno al partido: “Para nosotros, el interior de la Provincia va a ser central. Vamos a hablar con los compañeros y las compañeras, y no sólo con los miembros del Partido Justicialista”, señaló. Le agradeció “la confianza” a Alberto Fernández y le dijo que “el peronismo de la Provincia es central para el Frente de Todos y no hay que cerrarlo”. “Hay que ponerle ganas, se puede salir para adelante porque ya lo hicimos. El país que queremos construir no es una utopía porque ya lo hicimos“, apuntó.

“Veía cómo está actuando el Poder Judicial, que tiene bajo permanente acoso al Gobierno; el Legislativo le niega el Presupuesto al Presidente y el cuarto poder, que pareciera ser el primero, también tiene permanentemente bajo acoso a Alberto. Pero es a las ideas que expresa un hombre y nosotros. Confiá, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios, vos decí para dónde tenemos que ir y vamos a acompañar“, sentenció.

En el acto, que se desarrolló en la quinta ubicada en Lavalle al 800 del partido de San Vicente, participaron referentes de todos los sectores que integran el FdT, encabezados por el propio jefe de Estado.

El Presidente y titular del PJ Nacional dijo estar “feliz” de acompañarlo a Máximo. “Cuando hablo con él, hablo con el hijo de Néstor, con todo lo que eso significa. Néstor fue un personaje enorme, me enseñó mucho, aprendí de él cómo construir en la política y lo que más me ensusiasmaba era esa capacidad que tenía de ir a buscar voluntarios. No conocía barreras, buscaba en el peronismo y más allá del peronismo porque sabía que muchos argentinos y argentinas pensaban igual que nosotros”, recordó.

“Fuimos construyendo y terminamos siendo una opción ganadora. Cambiaron las lógicas del poder”, mencionó, y sostuvo que “la política es representación de intereses”. “Néstor entendió claramente los intereses que representaba; con Cristina no tuvimos diferencias en lo central, discutimos más las formas que el fondo pero tenía en claro los interesas que representaba; parece que lo mío es un dejavú, tuve que volver a discutir con los acreedores privados y el FMI. Los que dicen que hay que cerrar con el Fondo, no me aprueban el Presupuesto y lo que es peor, la deuda es la que ellos tomaron”, reflexionó. “Pido un poco de honestidad intelectual, estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon. Yo en el 2022 voy a seguir gobernando, Cristina en 2010 siguió gobernando de la misma manera en la que lo voy a hacer yo porque tenemos claro los intereses que representamos“, sentenció.

Por otro lado, mencionó el rechazo de la Corte a la reforma del Consejo de la Magistratura. “Yo no sé qué le pasa a la Corte Suprema de Justicia porque es un lugar a donde se recurre para resolver los problemas. Los jueces que resuelven los problemas sin tener en cuenta los interesas de las dos partes, no hacen justicia. Cuando el derecho no es justo, es torcido y así es como actúan. Duermen causas y causas, van seleccionando. Uno de ellos ni siquiera concursó, eso de ética judicial no tiene nada”, disparó. “Lamento tener que dar estos debates. Cuando propuse modificaciones, me dijeron que estaba trabajando por la impunidad de Cristina; se está defendiendo, se bancó todos los procesos, se defendió y probó su inocencia. Yo no paré ningún proceso. Basta de mentirle a la gente”, apuntó.

Y recordó las palabras de Antonio Cafiero. “El que sueña solo, sólo sueña; el que sueña con otros, hace historia”. “¡Hagamos historia compañeros!“, cerró, y se fundió en un abrazo con Máximo.

Esta semana, el Consejo provincial del PJ realizó un fuerte llamado a la unidad durante un Congreso del que participaron ministros nacionales, provinciales, intendentes y legisladores. Máximo Kirchner asume para el período 2021-2025 en el órgano partidario del distrito electoral más importante del país, tras haber sido elegido en mayo pasado al frente de una lista de unidad que congregó a todos los sectores del FdT y que integran ministros de los Gabinetes nacional y provincial, sindicalistas nucleados en las distintas centrales obreras y dirigentes camporistas.

El 19 de junio pasado, en un momento complejo de la pandemia y con la vigencia de medidas de prevención para evitar contagios, el Justicialismo de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo un congreso multitudinario de carácter virtual que avaló la elección del jefe parlamentario del FdT en Diputados como nuevo titular del Consejo partidario.

Para garantizar la representación de la mayoría de los sectores del FdT, integran la lista de unidad los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), además de la exministra de Gobierno provincia, Teresa García y la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario. Por la rama femenina fueron inscriptas la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a Karina Menéndez, Juliana Di Tulio y Liliana Schwint, mientras que por la rama sindical figuran Esteban Sanzio, Vanesa Siley, Omar Plaini, Humberto Bertinat y Walter Correa.

Así, el diputado Máximo Kirchner es el sucesor de Gustavo Menéndez-Fernando Gray, intendentes de Merlo y Esteban Echeverría, respectivamente, quienes tomaron las riendas del partido en 2017, cuando el Peronismo venía de una derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires ante la entonces gobernante alianza Cambiemos y ejercieron una presidencia rotativa.