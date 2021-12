Diez recomendaciones navideñas para ver en casa en estas fiestas

Desde siempre la Navidad ha sido la excusa perfecta para llenar todos los canales de comedias románticas y películas de fantasía que algo tuvieran que ver con estas fechas. Hacer zapping en la televisión y encontrar únicamente películas navideñas ya es una escena repetida año tras año. Esta vez, compartimos 10 recomendaciones de películas para ver a tan sólo un click de distancia. Comedia romántica, aventura, fantasía, comedia negra y terror se hacen presentes en esta lista que engloba clásicos navideños y nuevas propuestas recientemente estrenadas en las distintas plataformas de streaming.

8 Bit – Christmas (2021)

Ideal para ver en familia. Esta comedia está situada en Chicago durante 1980 donde todos los niños sueñan con tener una Nintendo, y cuenta la historia de un niño de 10 años que emprende una búsqueda para conseguir la mejor consola de videojuegos para Navidad. Dirigida por Michael Dowse y recientemente estrenada, esta película apunta a encantar a un público nostálgico de las películas de los 80’ y 90’ junto con un espíritu moderno y una trama graciosa y enternecedora.

Dirección: Michael Dowse

Guión: Kevin Jakubowski

Género: Comedia

Duración: 97 minutos

Reparto: Winslow Fegley, June Diane Raphael, Steve Zahn, Neil Patrick Harris, Cyrus Arnold

Dónde ver: Disponible en HBO Max.

Mi pobre angelito (1990)

Esta película tiene más de 30 años e igual así resulta imposible no nombrarla si de materia navideña se trata. Ha pasado a la historia como un clásico del cine dentro de esta temática, y el título que consagró la carrera de Macaulay Culkin cuando era tan solo un niño. Cuando la familia Mcallister se va de viaje, Kevin, el menor de los hijos, queda olvidado en el ático. Pero no todo es pedir pizza para él solo, hacer travesuras y saltar en la cama grande sin que nadie le diga nada, porque esa misma noche de Navidad, Kevin descubre a dos ladrones entrando en su casa y se enfrenta a ellos para proteger su hogar hasta las últimas consecuencias.

Dirección: Chris Columbus

Guión: John Hughes

Género: Comedia

Duración: 103 minutos

Reparto: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’Hara, Devin Ratray, Kieran Culkin

Dónde ver: Disponible en Disney+

Love Actually (2003)

Es una comedia romántica británica que se ha posicionado dentro de los primeros lugares en las listas de películas con temática navideña. Está ambientada en las vísperas de Navidad en la ciudad de Londres, donde se entrelazan las historias divertidas y conmovedoras de distintas personas. Un primer ministro, una directora de escuela, una vieja estrella de rock o una asistente de portugués: El amor los atraviesa a todos, a su manera. Destacada por tener un elenco coral de lujo con los mejores actores de la época, es una película imperdible e ideal para hacer review en estas fechas.

Dirección: Richard Curtis

Guión: Richard Curtis

Género: Comedia romántica

Duración: 128 minutos

Reparto: Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Keira Knightley, Rowan Atkinson, Liam Neeson, Bill Nighy, Andrew Lincoln, Thomas Brodie-Sangster, Chiwetel Ejiofor.

Dónde ver: Disponible en Amazon Prime Video

Navidad Sangrienta (2019)

Para darle una vuelta de rosca al clima apacible navideño, esta película se sitúa en las inmediaciones de la Universidad Hawthorne, donde un asesino misterioso disfrazado de Papá Noel comienza a matar de manera macabra, una por una, a todas las integrantes de la hermandad Mu Kappa Epsilon. El número de víctimas crece incesantemente y el miedo de no saber en quién confiar azota la Universidad, hasta que las mujeres deciden organizarse para darle un freno al aniquilamiento y descubrir quién está detrás de todo esto. Navidad Sangrienta es una reversión del clásico de terror, Navidades Negras (1974), y resulta una propuesta distinta para cortar con la comedia y el romanticismo característico de estas épocas.

Dirección: Sophia Takal

Guión: Sophia Takal

Género: Terror

Duración: 93 minutos

Reparto: Imogen Poots, Aleyse Shannon, Brittany O’Grady

Dónde ver: Disponible en Amazon Prime Video

Last Christmas (2019)

Inspirada en la canción navideña “Last Christmas” de Wham!, esta película cuenta la historia de Kate, interpretada por Emilia Clarke, una jóven a quien la mala suerte persigue y no parece poder encontrar el rumbo de su vida, comienza a trabajar como elfo en una tienda navideña que abre sus puertas todo el año. Allí conoce a Tom, un hombre generoso que deambula con su bicicleta y que pondrá en duda la terrible prensa que tiene Kate sobre el amor.

Dirección: Paul Feig

Guión: Emma Thompson, Bryony Kimmings

Género: Comedia Romántica

Duración: 103 minutos

Reparto: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson, Michelle Yeoh, Lydia Leonard, Boris Isakovic

Dónde ver: Disponible en Amazon Prime Video

El Grinch (2000)

Puede que esta sea la película definitiva si de Navidad hablamos, porque ¿Quién no ha visto El Grinch? Bueno, si no la viste, o si queres volver a verla, este es tu momento. El Grinch es una criatura verde, peluda, amargada y cascarrabias, que era un habitante más de Villa Quién, pero ya no es bien recibido por el resto de la población. Ahora, vive apartado en lo más alto del monte Crumpit, observando con resentimiento a las familias, y planeando robar todos los regalos para cumplir su deseo de acabar con la Navidad de una vez por todas. El Grinch ya es un clásico consagrado que forma parte del inconsciente colectivo navideño, y siempre es una buena oportunidad para volver a verla y revivir esta maravillosa historia.

Dirección: Ron Howard

Guión: Jeffrey Price, Peter S. Seaman

Género: Comedia, Fantasía

Duración: 104 minutos

Reparto: Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor

Dónde ver: Disponible en Netflix

Godmothered (2020)

Amadrinhada es la nueva propuesta navideña estrenada por Disney que retrata la historia de Eleanor, una joven aprendiz de hada madrina en plena formación, que se entera que su profesión no tiene demasiado futuro y está al borde de la extinción, por lo que se propone demostrarle a todos que la magia sigue siendo necesaria en el mundo. Encuentra una carta perdida de Mackenzie, una niña de 12 años, y va en búsqueda de ella, que actualmente es una madre soltera de 40 años. La vida fue dura con Mackenzie y Eleanor se propone demostrarle que puede cambiar su vida por completo. Amadrinhada es sin dudas la película de hadas madrinas que nos merecemos.

Dirección: Sharon Maguire

Guión: Kari Granlund, Melissa Stack

Género: Comedia, Fantasía

Duración: 110 minutos

Reparto: Isla Fisher, Jillian Bell, Santiago Cabrera

Dónde ver: Disponible en Disney+

Silent Night (2021)

Con la propuesta de esta historia definitivamente nos alejamos de la comedia romántica y familiar característica de estas épocas para adentrarnos en una historia que retrata el inicio del apocalipsis, centrándose en la experiencia de un grupo de viejos amigos, cada uno constituído y con su familia formada, que se reencuentran y deciden celebrar juntos, su última noche con vida. Es una comedia negra cargada de humor británico inconfundible y con un elenco brillantemente elegido.

Dirección: Camille Griffin

Guión: Camille Griffin

Género: Comedia negra

Duración: 90 minutos

Reparto: Keira Knightley, Matthew Goode, Roman Griffin Davis, Annabelle Wallis, Kirby Howell-Baptiste, Lucy Punch

Dónde ver: Disponible en Amazon Prime Video

El chico que salvó la navidad (2021)

Este último estreno de la plataforma Netflix ya es un éxito entre el público más pequeño de la familia. El padre de Nikolas se encuentra cumpliendo una misión en el norte para lograr encontrar Elfhem, el gran pueblo de los elfos. Junto a un ratón de mascota y un testarudo reno llamado Blitzen, Nikolas emprenderá un viaje lleno de aventuras en búsqueda de su padre. La magia que envuelve esta historia está plasmada de una manera magnífica, con una historia profunda y amigable para encantar a todo tipo de público.

Dirección: Gil Kenan

Guión: Gil Kenan, Ol Parker

Género: Aventura, Fantasía

Duración: 106 minutos

Reparto: Michiel Huisman, Kristen Wiig, Maggie Smith, Sally Hawkins, Toby Jones, Zoe Margaret Colletti

Dónde ver: Disponible en Netflix

Jingle Jangle (2020)

Este musical ideal para ver en familia y terriblemente aclamado por la crítica cuenta la historia de Jeronicus, un excéntrico fabricante de juguetes que en el pasado fue traicionado por su aprendiz, que robó su cuaderno en el que guardaba los secretos de todas sus obras, para copiar sus ideas y crear sus propios juguetes. Pero una nueva oportunidad toca la puerta de Jeronicus cuando su pequeña nieta se hace presente. Juntos se ponen en marcha para sacar a flote la tienda, recuperarla de sus deudas y volver a hacerla brillar como antes.