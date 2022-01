Ante el colapso de los centros de testeo, no hisoparán a contactos estrechos

Ante los colapsos que se registran en los centros de testeos de gran parte del país por la suba de casos de coronavirus, el Ministerio de Salud de la Nación determinó que no se hisopará a contactos estrechos, presenten o no síntomas por lo cual si la persona tiene síntomas compatibles con Covid-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo ante tan elevada circulación viral la confirmación se establecerá por nexo clínico y epidemiológico.

Por otro lado, en el caso de que la persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero que no presente síntomas, deberá realizar el aislamiento correspondiente pero no está indicado el testeo.

En ese sentido, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, recomendó que aquellas personas que no tengan indicación de testeo no se acerquen a los centros donde se realizan para no seguir tensando el sistema, ante el incremento de casos de coronavirus generados por la variante Ómicron.

Vizzotti sostuvo que con la aparición de Ómicron “cambia la situación, porque cien mil casos tensan el sistema de testeo; lo más importante es que no se traslada el número de casos a hospitalizaciones; así, la recomendación es que quien no tenga indicación de testeo no se acerque a los centros para no seguir tensando el sistema”.

La variante Ómicron de coronavirus es predominante “en grandes conglomerados” del país y la recomendación es que quien no tenga indicación de testeo no se acerque a los centros para no seguir tensando el sistema, dijo Vizzotti. “Ómicron es predominante donde la curva es exponencial, en grandes conglomerados, como AMBA o Córdoba”, subrayó.

“Con todos los eventos masivos no aumentaron los casos, aumentaron exponencialmente con esta variante, con la cual la posibilidad de contagio es alta, pero sin traducción en hospitalizaciones; el aumento de actividades fue en octubre y no lo hubo un aumento de casos hasta que apareció Ómicron”, añadió.

Ante la consulta de si la vacuna contra el coronavirus es obligatoria, la titular de Salud dijo que “confiamos en las vacunas, que están salvando vidas, y mientras sigamos con demanda lo mejor es seguir abogando por la vacunación. Esta vacuna no está aún en calendario, por lo que no es obligatoria”, aclaró.