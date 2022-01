Lomas de Zamora: buscan a una mujer que desapareció del Esteves

Natalia Donnet es una joven de 31 años de Esteban Echeverría que estaba internada en el Hospital Esteves de Temperley, establecimiento del que desapareció el lunes por la noche cuando llevaba doce días internada bajo tratamiento psiquiátrico.

El Hospital Interzonal Dr. José A. Esteves, está en Garibaldi 1661 de Temperley y es el blanco del enojo de Facundo, el hermano de Natalia, quien denunció que la directora del centro le mintió.

“La directora me mintió. Me dijo que estaba hecha la denuncia y no. La descripción que le dieron a la Policía era equivocada. Nos avisaron a las 7 de la mañana del martes pero los vecinos vieron a mi hermana caminando sola por la calle el lunes a las 23”, denunció.

Natalia Raquel Donnet tiene 31 años, desapareció el 18/1/2022 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Se hizo la denuncia, Comisaría Temperley 3°. Compartir y si la ven avisar #URGENTE al ☎️ 1156155255, o 911#Temperley #LomasDeZamora pic.twitter.com/XnX2MCQoeW — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) January 19, 2022

Según el hermano, el hospital detectó su ausencia tras “un recuento de pacientes y notaron que faltaba ella” y subrayó que el único registro que tiene la familia es un video de una cámara de seguridad particular que la captó intentando ingresar a una casa de la zona, un material aportado por la moradora de esa vivienda.

En el mediodía de hoy, este jueves, allegados y familiares se dieron cita ante el centro asistencial para exigir respuestas a preguntas como es que no funcionan las cámaras internas del edificio. “El hospital no nos dice nada, no sabemos la hora ni la ropa que tenía”, se queja Facundo.

Buscamos a Natalia Raquel Donnet. Fue vista por última vez el martes 18 de enero, cerca del Hospital Esteves, en Temperley. Si sabés algo, comunicate al 911, al 4244-8018 o al 15-5615-5255. También podés contactarte al CAV al 0810-999-6800 o por WhatsApp al 11-5131-6800. pic.twitter.com/mubOe0bIVO — Esteban Echeverría (@MunicipioEE) January 20, 2022

Por su parte, el municipio de Esteban Echeverría comenzó oficialmente la búsqueda, que está a cargo de la Comisaría 3 de Temperley, la jurisdicción donde ocurrió el hecho.

Natalia Donnet mide 1,65 metros y es de contextura delgada, con un peso aproximado de 70 kilos, tez trigueña, ojos marrones, cabellos semi largos castaños desteñidos, sin tatuajes ni otras señas particulares.

En caso de tener alguna información sobre su paradero, pueden llamar al 911 o comunicarse al 11-5165-5255.