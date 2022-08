Buscan a una mujer desaparecida en Quilmes

Falta a su hogar hace una semana. Salió a trabajar y no volvió.

Buscan intensamente a una mujer que falta a su hogar hace una semana. Se trata de Sonia Belén Mamani, de 30 años, que fue vista por última vez cuando salía de su casa para ir a trabajar.

“Hace una semana semana se fue a trabajar y no volvió más, no sabemos nada de ella“, aseguraba Damaris, su hermana, a través de las redes sociales. Además, pidió que “si alguien la vio o sabe algo me avisa”.

Sonia mide aproximadamente 1,60, tiene cabello negro con flequillo y ojos marrones. La última vez que la vieron vestía camperón azul y jean negro.

Quienes tengan información deben comunicarse al 1125376815.