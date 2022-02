¿Quiénes competiran por los Oscars 2022?

La 94ª edición de los premios Oscars que se realizará el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles ya cuenta con las producciones candidatas seleccionadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood que hoy dio a conocer la lista de nominados, en la que se destaca El poder del perro, de Jane Campion, que aparece en 12 ternas; la sigue Dune, de Denis Villanueve, con 10 y Rey Richards, de Reinaldo Marcus Green, con seis.

El anuncio se hizo a través de una transmisión en vivo comandada por Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan y al igual que el año pasado, la entrega de premios se amoldará a los nuevos protocolos de la pandemia de manera presencial. Luego de tres años, la entrega volverá a su dinámica original y tendrá un maestro de ceremonias.

Pese a que los rumores aseguran que Tom Holland, el protagonista de la architaquillera Spiderman no way home, llevará adelante la ceremonia aunque cuando fue consultado al respecto se negó aunque dejó una puerta entreabierta: “Tal vez en el futuro, pero con toda sinceridad, estoy demasiado ocupado en este momento. No tengo tiempo. Así que tal vez algún día en el futuro. Pero no, no ahora mismo”.

Los nominados en las categorías más populares

Mejor película

Belfast

Coda

Don’t look up

Drive my car

Dune

King Richard

Licorice pizza

Nightmare Alley

The power of the dog

West Side Story

Mejor director

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryusuke Hamaguchi (Drive my car)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Jane Campion (The power of the dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Mejor actor

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The power of the dog

Andrew Garfield (Tick, tick… Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The tragedy of Macbeth)

Mejor actriz

Jessica Chastain (The eyes of Tammy Taye)

Olivia Colman (The lost daughter)

Penélope Cruz (Parallel mothers)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Mejor en lengua no inglesa

Drive my car (Japón)

Flee (Dinamarca)

The hand of God (Italia)

Lunana: a Yak in the Classroom (Bután)

The worst person (Noruega)

Mejor canción original

Be alive (King Richard)

Dos oruguitas (Encanto)

Down to joy (Belfast)

No time to die (No time to die)

Somehow you do



Mejor largometraje animado