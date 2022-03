Quién maneja los hilos, la historia del falso espía que estafó y arruinó la vida de sus víctimas

En detalle Esta miniserie documental de tres capítulos relata el modus operandi de Robert Freegard para llevar a cabo sus escabrosas estafas a través de manipulaciones de todo tipo. Dirección – 8.0 Guión – 6.0 Fotografía e iluminación – 9.0 Diseño de sonido – 8.0 Lo mejor La fuerza del guión y la realización para generar y sostener la tensión que ofrece esta miniserie Para mejorar Nada

Quién maneja los hilos es una nueva miniserie documental original de Netflix dirigida por Sam Benstead y Gareth Johnson que relata los crímenes cometidos por Robert Freegard, un estafador se hace pasar por un espía británico para manipular, robar y arruinarle la vida a sus víctimas y sus familias.

El género criminológico aún sigue manteniendo su auge dentro del área cinematográfica. Basta con hacer click en cualquier plataforma de películas y series y explorar su catálogo para darnos cuenta que un altísimo porcentaje de su oferta tiene que ver con esta temática. Pero esto no sólo se aboca a la ficción, sino que los documentalistas también han sabido ir en búsqueda de este tipo de historias en la realidad, para brindarselas al espectador.

Este verano parece haber plantado bandera dentro del género, y puntualmente en una ramificación criminológica en particular: las estafas, ofreciéndonos así, títulos que ya podemos escuchar en boca de todos en las últimas semanas. Algunos ejemplos que han arrasado con las visualizaciones en plataforma Netflix son El estafador de tinder, Inventando a Ana, y ahora tambien: Quién maneja los hilos.

Esta miniserie documental de tres capítulos (dos de 50 minutos y uno de 30) relata detalladamente el modus operandi de Robert Freegard para llevar a cabo sus escabrosas estafas a través de manipulaciones de todo tipo. Además de utilizar nombres falsos en algunas ocasiones, Robert comenzaba a vincularse con sus víctimas haciéndoles creer que era un espía de la MI5 que se infiltraba para investigar posibles atentados que podía cometer el IRA (Ejército Militar Republicano Irlandés). Sustentando esta mentira con información privada de sus víctimas, lograba convencerlas de que el tenía total y real conocimiento de que corrían peligro, y sólo con su ayuda podrían salvarse. Así comenzaba a allanarse su propio camino que duraría años, en los que mantendría estas personas alejadas de su familia, completamente aisladas y sin ningún tipo de contacto social, y consiguiendo que le den todo su dinero a él para seguir manteniendolas a salvo.

Quién maneja los hilos hace una minuciosa y bien pensada utilización de los tiempos, por lo que resulta acertado resolver esta historia en tres capítulos, que están claramente divididos en tres actos. El primer capítulo, “Desaparecieron”, nos va insertando en el mundo de algunas de las primeras víctimas de Peter, tres estudiantes universitarios. Con relatos en primera persona y testimonios de las familias, comenzamos a ser testigos de cómo trabajaba Peter en una fina y sutil manipulación psicológica para lograr que ellos hicieran lo que él les exigía, haciéndoles creer que siempre estaba velando por su salud y seguridad. El ritmo de este capítulo es pausado, nos presenta los hechos a cuentagotas sin apurarse, no deja nada servido sobre la mesa y nos envuelve en un suspenso constante que nos lleva a darle play al segundo capítulo sin dudarlo.

Uno de los puntos más fuertes en los que es notorio el hincapié desde el guión y la realización es el protagonismo que la tensión tiene en esta miniserie, ya que funciona como anzuelo para un espectador que no puede parar de verla. La historia está realmente dotada de esta característica por naturaleza, pero el acompañamiento sonoro cargado de golpes y de sonidos de tinte lúgubre y oscuro, sumados a una representación de los hechos de manera casi ficcionada mientras sus protagonistas los van narrando, funcionan como broche de oro para esta producción.

En otro aspecto, parece prudente destacar que esta historia en particular muestra ciertos detalles que son importantes de contar. Las consecuencias psicológicas que pueden derivar de este tipo de crímenes, en las vidas y los comportamientos de las víctimas que los sufrieron, suelen ser aristas que no se muestran. Y este documental no sólo lo hace, sino que también expone otra posibilidad, que sucede y de la que tampoco se habla como debería, que es el hecho de que las víctimas aún sabiendo todas las aberraciones cometidas por Peter, puedan elegir seguir a su lado. Y en este punto se abre un debate que es necesario dar: hasta dónde puede llegar la manipulación psíquica y qué se puede hacer al respecto.

Ficha técnica

Título original: Quién maneja los hilos: Tras la pista de los mayores impostores

Año: 2022

Episodios: 3

Género: Documental, Crimen, Drama

Dirección: Sam Benstead, Gareth Johnson

Dónde ver: Netflix