El barbijo sigue siendo obligatorio en escuelas de la Provincia

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, remarcó hoy que los ministros de Salud reunidos en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) decidieron sostener el uso del barbijo obligatorio, al menos “durante marzo y abril”, y luego evaluar las condiciones sanitarias , ya que advirtió sobre el riesgo de la nueva subvariante de Ómicron en Asia y Europa, y la llegada de las bajas temperaturas.

“La decisión que tomó el Consejo Federal de Salud es sostener el barbijo obligatorio en ambientes cerrados, en escuelas especialmente durante todo marzo y abril y después evaluar si vemos que siguen bajando los casos y el riesgo es menor en todo caso se podrá sacar o sostener un poquito más”, subrayó hoy el ministro de Salud bonaerense en declaraciones a Radio del Plata.

A contramano de esa definición, la Ciudad de Buenos Aires inició hoy una etapa de uso no obligatorio de barbijos en las escuelas en todos los niveles -desde febrero es medida regía desde nivel inicial hasta tercer grado de nivel primario inclusive- , del mismo modo que ya rige en Mendoza.

En la entrevista que concedió esta mañana, Kreplak se refirió al encuentro que el viernes mantuvieron los titulares de las carteras sanitarias de todo el país, y dijo que analizaron la situación, y precisó que “hay incertidumbre por una variante nueva que está afectando y produciendo nueva ola en Asia y Europa, se llama BA.2, subvariante de la Ómicron que es más contagiosa que la Ómicron“.

Explicó que si bien en Argentina se registraron pocos casos (de esa cepa) “podría llegar a ser un nuevo rebrote”, y además, marcó que “llegan las bajas temperaturas, con muy bajas restricciones, y van a volver las enfermedades respiratorias, y una serie de cosas que hacen que seamos cautelosos y observar”.

Gripe

Reconoció que “se adelantó la gripe” y aclaró que, “no es que estamos teniendo más casos de gripe de lo que es habitual”, sino que durante 2020 y 2021 no hubo casos. “En estos días estamos por empezar la campaña de vacunación nacional contra la gripe, pero hay una variante que no está en la vacuna del año anterior así que, ni bien la tengamos, vacunaremos a las personas de riesgo“, informó.

Sistema de salud

En relación a los casos de coronavirus, precisó que en la provincia de Buenos Aires, la cantidad de contagios viene bajando, que la semana pasada bajó un 30% respecto a la semana anterior pero, dijo, “tenemos muchas enfermedades respiratorias que compiten en el sistema”. “Una neumonía por gripe o por bronquiolitis es la misma terapia intensiva que usaría por Covid-19, es una situación nueva”, dijo al referirse a la situación epidemiológica que reúne también a enfermedades que estaban antes de la pandemia, por lo que indicó que se podría tensionar el sistema, y que hay que ir “manejándolo con cautela”.

En ese sentido, consideró que “no hay que desarmar el sistema de vigilancia”. “Ha crecido con la pandemia y hay que sostenerlo, hay que estar atentos, uno no puede tomar medidas solo mirando el día de hoy, sin planificar, tenemos estudios que nos hacen prever escenarios posibles, para eso están las campañas de vigilancia”, aseguró.

No obstante, descartó volver al escenario de inicio de la pandemia y lo adjudico al éxito de la campaña de vacunación. “Todas las vacunas que hemos aplicado, antes con dos dosis, ahora con tres dosis, tienen mucha eficacia, ha caído la letalidad, la gravedad de la enfermedad, no porque el virus sea más leve sino porque que las vacunas hacen ese efecto, no volveríamos a las condiciones que estábamos al principio cuando el sistema de salud podía desbordarse”, destacó.