“No alcanza con crecer, hay que atender la distribución”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró hoy que “no hay forma de sostener políticamente un proceso de crecimiento, si éste no implica un proceso de inclusión social y redistribución de la riqueza”. Encabezó un acto en La Plata para presentar el plan de gestión ambiental 2022-2023.

“Néstor y Cristina nos enseñaron que no alcanzaba con crecer, sino que hay que atender la distribución. En los 12 años de sus gobiernos se demostró que no había forma de sostener social y políticamente un proceso de crecimiento, si éste no era un proceso de inclusión social”, dijo el gobernador bonaerense, quien destacó la necesidad de lograr la “distribución de la riqueza”.

El mandatario provincial formuló esas declaraciones al encabezar -junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar- del acto del lanzamiento del Plan 2022-2023 de esa cartera, que se realizó en el Estadio Único Diego Maradona, en La Plata. “No hay que crecer primero para después distribuir; es al revés: la única forma de sostener durante mucho tiempo el crecimiento es a través de la distribución del ingreso”, expresó Kicillof, quien estuvo acompañado además por el diputado nacional Máximo Kirchner y el ministro de Ambiente nacional, Juan Cabandié.

“Uno puede crear un ministerio con un nombre bonito o de moda, pero la cuestión que nos tiene que impulsar y ocupar es que en cada cartera haya políticas que les lleguen a nuestro pueblo y nuestra gente“, expresó el gobernador bonaerense. En ese contexto, recalcó que, si no logran convertir esas premisas “en políticas publicas eficaces y efectivas que lleguen a una enorme provincia como es esta”, habrán hecho “nada más que promesas en el aire”.

“Vamos a producir más y también vamos a cuidar el medioambiente. La discusión no puede ser ambiente o producción. Nuestro modelo no es producir más a secas, sino que la producción debe crecer y, además, distribuirse de manera justa”, analizó.

Así, dijo que “el Estado se ocupe de cuidar el ambiente es un eje del modelo redistributivo porque, cuando éste se deteriora, los que más sufren son los más pobres” y agregó que, “por eso, crecimiento con inclusión y ambientalismo popular son dos caras de la misma moneda”.

Luego, Kicillof anunció que el gobierno dará término y presentará un Plan Integral de Manejo del Fuego; detalló que se presentará una ley de adaptación y mitigación al cambio climático en la Legislatura; una Ley Provincial de Guardaparques y una Ley de Gestión de Envases con Inclusión Social. “Era importante darle claridad al enfoque político e histórico que le damos a este ministerio. El OPDS ya venía llevando adelante varias de las políticas anunciadas hoy, pero hacía falta darle visibilidad”, continuó.

Para el gobernador, la creación del Ministerio “obedece a la comprensión de la centralidad que tiene la cuestión ambiental en este momento histórico y en esta provincia porque tenemos la participación del país en el terreno de muchas de las ramas de la producción nacional”. “A veces se habla mal de la provincia con intencionalidad política o se habla sólo de sus deudas, pero se pasa por alto que es su trabajo lo que impulsa las exportaciones y el producto bruto del país. Se necesita un contexto para seguir desarrollando el crecimiento de la provincia”, resaltó.

En ese sentido, recalcó: “Esperamos las políticas nacionales que fomenten el impulso de la provincia. No estoy polemizando, sino expresando las necesidades del pueblo de la provincia de seguir creciendo en inclusión social, desarrollo, agro e industria”.

En el encuentro se presentaron las políticas públicas del Ministerio ordenadas en los ejes: gestión de residuos, fortalecimiento de áreas protegidas y espacios verdes, humedales, transición ecológica y cambio climático, alimentación sustentable, educación ambiental y participación ciudadana, y producción sustentable.

Participaron del acto la vicegobernadora Verónica Magario; la titular del Pami, Luana Volnovich; el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín; el dirigente social Juan Grabois; el titular de Acumar, Martín Sabbatella; la titular del INADI, Victoria Donda; representantes gremiales y jefes comunales bonaerenses.