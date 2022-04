A los 101 años, murió Hilda Bernard

El arte escénico argentino perdió hoy a su referente más longeva y que atravesó desde el viejo cine de estudios hasta las comedias de fin de siglo que llevaron la marca de la tele argentina por todo el mundo: a los 101 años murió la actriz Hilda Bernard.

La noticia fue dada a conocer hace instantes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices en sus redes sociales oficiales donde con “gran dolor” despidieron a quien definieron como “una de las más importantes referentes de la actuación” argentina.

“Se destacó en cine, teatro, televisión y radio”, agregaron desde la entidad gremial y detallaron que la intérprete era su afiliada “más longeva”, registrada en 1942 bajo el número 26.

La trayectoria de Hilda Bernard

Nacida el 29 de octubre de 1920, el mismo año que la radiofonía argentina, en la santacruceña Puerto Deseado, comenzó su carrera con papeles pequeños en el teatro Cervantes, pero gracias a su voz ganó popularidad en los radioteatros donde trabajó con todas las voces famosas como Oscar Casco, Eduardo Rudy y Fernando Siro.

Hija de padre inglés, de origen belga, y de una aristócrata austríaca, Hilda Bernard se destacó como una mujer que, por fuera de los canones de belleza de la época, fina y elegante, algo que transmitió a sus personajes.

En 1994, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable por una labor teatral incluye títulos como Martín Fierro, Mataron a un taxista, Felices fiestas, león, Cuando el tiempo está después, Concierto de aniversario, El último encuentro, Póstumos.



En radio, se destacó por su labor en radioteatros, participando en exitosos ciclos de Radio El Mundo y Radio Splendid, junto a Oscar Casco, Nené Cascallar, Eduardo Rudy, entre otros.

En la tele enhebró un rosario de éxitos donde lució su porte aristocrático de una belleza por fuera de los cánones y que transmitía una recatada cercanía . Allí descolló en ficciones como Chiquititas, Alta Comedia, Muchacha italiana viene a casarse, Antonella, El amor tiene cara de mujer, Rosa… de lejos, Floricienta, Rebelde Way, Se dice amor, La extraña dama, Cosecharás tu siembra, Celeste, Pobre Clara.

En la pantalla grande participó en Mala gente, Cuerpos perdidos, Vení conmigo, Autocine mon amour, El reclamo, Cama adentro, Rebelde Way, La sombra de Jenninfer, entre otros films.

En 1992, obtuvo el Martín Fierro a la Mejor Actriz de Reparto, en 2010 se le otorgó el Premio Éter a la trayectoria en Radio y el María Guerrero por su carrera en el teatro. En 2015, recibió el Martín Fierro a la trayectoria.

Sobreviviente y vital, en 2014, superó un Accidente Cerebrovascular (ACV) y en 2020 doblegó al coronavirus cuando aún no había vacunas, luego de contraerlo en el hogar para adultos mayores en el que residía.

“Quiero que me recuerden buena. A la mala de la televisión no tienen que creérsela. Los actores no seríamos buenos en lo nuestro si no supiéramos jugar a la maldad. Cualquier malo haría de malo y listo el problema. Yo sé que al país no le dejo nada extraordinario, lo más importante que me voy a llevar y a dejar es el amor que di a mi familia”, dijo en una de las últimas entrevistas que concedió la mala más querida de la tele.