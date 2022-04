Virginia, el documental sobre la primera feminista anarquista de la Argentina

En detalle Dirección – 2.0 Guión – 6.0 Fotografía e iluminación – 8.0 Diseño de sonido – 6.0

Virginia es el nombre del documental estrenado recientemente en la plataforma CINEAR Play, que realiza un recorrido biográfico a través de la vida y obra de Virginia Bolten, una de las primeras figuras públicas del anarquismo feminista a fines del siglo XIX.

Desde su comienzo, el documental dirigido por Daiana Rosenfeld nos sumerge en una serie de imágenes con una búsqueda estética y poética sutil pero fácilmente deducible a primera vista. Espacios de naturaleza enmarcados desde planos puramente observacionales que exploran la dialéctica entre lo imponente y lo diminuto. Imágenes cargadas de historia y a la vez de ausencia, y el inicio de la historia de esta mujer, de la que película nos hará parte.

Se nos contextualiza en un tiempo pasado en Argentina a través de material de archivo, sobre todo fotografías, que retratan una época en la que la clase obrera jugaba un papel muy importante dentro de la esfera política. Comenzaban a sentirse aires combativos. En ese marco, las ideas traídas por inmigrantes lograban hacer eco y empezar a ganarse un lugar donde se jugaba la posibilidad de ver el mundo de otra manera, y poco a poco entender que existen otras posibilidades y otras realidades, además de la voz de la hegemonía totalmente consolidada por la clase alta.

Allí es donde aparece Virginia Bolten, hija de inmigrantes, que con tan sólo 14 años se fue a vivir sola a la ciudad de Rosario, y se casó 4 años más tarde con su compañero, con quién luego tendría hijos. La influencia de corriente anarquista le fue heredada por parte de su padre, y su experiencia como mujer militante la fue llevando hacia nuevas ideas completamente revolucionarias para la época, que formaron parte del nacimiento de un nuevo paradigma.

La reconstrucción histórica de la vida de Virginia y el trabajo que hay detrás de ella resulta realmente impecable. Existe un nivel de profundización en la información que conforman un recorrido realmente rico para conocer a este importante personaje histórico. Mayormente lo haremos a través de una voz en off que narra las memorias de la protagonista y sus propios escritos originales que publicaba en distintos diarios anarquistas de la época, poniéndonos así en contexto del clima sociocultural que atravesaba el país, y también de una manera íntima y a la vez arrolladora, de los pensamientos y las ideas que Virginia Bolten sostuvo y difundió, desde sus inicios como vocera y revolucionaria, hasta su exilio.

Es fundamental en este documental la participación y el acompañamiento de testimonios de dos investigadoras que se han dedicado a estudiar a fondo y a reconstruir la historia de Virginia, ya que le dan aire al relato en off y suman de manera más dinámica, información y datos que completan el relato y nos acercan de alguna manera el pasado con el presente.

La importancia y el peso cultural que tienen este tipo de producciones es enorme y suele estar bastante invisibilizada, quedando relegadas a la menor cantidad de espectadores e interesados en el tema. Es vital poder construir historia sobre las bases del pasado, y la única forma de hacerlo es conociéndolo, descubriendo quiénes fueron aquellas mujeres que alzaron la voz para luchar por un mundo distinto, por la conquista de derechos y un cambio radical en la sociedad y su forma de mirar.

El problema más grande que tiene este documental es quizás su falta de dinamismo y el hecho de que por más que intente y se sumerja en esa búsqueda, no logra encontrar el ritmo adecuado. Carga una historia entre manos que es por demás rica e interesante, pero la forma de contarla no parece ser la ideal. Resulta difícil concentrarse y seguir el hilo, ya que la construcción del discurso es lineal y sin multiplicidad de voces. La voz en off se vuelve monótona después de la primera media hora, y se transforma en necesaria la participación de otras pensadoras o investigadoras que realicen su aporte para brindarle una dinámica de construcción plural a la película.

Virginia Bolten fue una propagandista no sólo del anarquismo sino de la emancipación de la mujer. Se animó a cuestionar no sólo la opresión del patrón al obrero, sino del hombre a la mujer. Y automáticamente resuena una pertinente frase que se ha traído a la actualidad y que le cabe a la perfección: “ni Dios, ni patrón, ni marido”. No habrá una sociedad más justa a menos que las mujeres tengan más libertad. Sin duda alguna ese fue el pilar sobre el que Virgina construyó su pensamiento que fue solidificando a lo largo del tiempo. Resulta insólito descubrir que esta protagonista existía en el siglo XIX, y en esa época sus ideas apelaban a instalar un debate sobre el amor libre, la ley de divorcio, la inserción de las mujeres en el campo laboral y también en el sindical, ya que son postulados que hasta hoy día nos siguen acompañando y de los que todavía nos falta mucho por hablar y desandar. Cuestionar el amor, la familia, la religión y el sexo con fines únicamente reproductivos es un legado que nos han dejado muchas mujeres desde épocas antiguas, y una de ellas fue Virginia.

