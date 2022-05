“No hay pelea, hay debate de ideas”, afirmó la vicepresidente, Cristina Kirchner

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner afirmó esta tarde que “el capitalismo va donde gana plata y donde le conviene” y advirtió que “no es cuestión de ideologías” ni de posturas “internacionales”, al hablar tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) por “su trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato”.

En lo que fue su reaparición después de encabezar la apertura de sesiones de la EuroLat a mediados de abril y con la interna que cruje dentro del Frente de Todos, estuvo acompañada del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich en una disertación donde aseguró que en el Gobierno “no hay pelea sino debate de ideas”, al referirse a las especulaciones periodísticas sobre una supuesta tensión con el presidente Alberto Fernández.

“Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó“, dijo Cristina Fernández y bromeó con el hecho de que había recurrido al diccionario para encuadrar la situación, que, aseguró, es un “debate”.

También volvió a apuntar contra miembros del oficialismo, al atribuirle soltar declaraciones en off en contra de ella: “¿Que clase de operaciones puede hacer un funcionario definiendo a determinadas funciones como ‘caja’, esa idea tiene de la función pública?”, se preguntó en referencia a cuando se alude a que La Cámpora maneja sectores como el PAMI y el ANSES.

La vicepresidenta afirmó que se siente parte de un proyecto colectivo “que cumplió una hazaña tras la crisis de 2001″ y recordó que, tras tres mandatos, el pueblo despidió al Kirchnerismo con una plaza llena “de bote a bote” al tiempo que reivindicó el rol del Estado para el desarrollo del “país profundo” y diferenció el “mérito” del esfuerzo con la idea de la “meritocracia”.

“No estamos haciendo honor a tanta confianza que nos depositaron”, afirmó Cristina Kirchner quien sostuvo que existe “insatisfacción democrática” y remarcó que a la gente “la plata no le alcanza, no llega a fin de mes, y hay trabajadores en relación de dependencia pobres, algo que no había pasado nunca en la Argentina”, remarcó y añadió: “La pobreza la ubicábamos siempre por afuera del sistema formal, ahora no, esto es por la concentración de los ingresos y un sistema de salarios bajos“,

En referencia a la economía argentina, afirmó que “el principal problema que tiene Argentina es la economía bimonetaria” que demanda dólares que necesita el país, y consideró que esta cuestión debe resolverse “con un gran acuerdo político”

Por otro lado, cuestionó a la oposición por impulsar un proyecto para el uso de una boleta única de papel en las votaciones, al considerar que “la sociedad” tiene problemas más importantes, como que “no tiene laburo y no le alcanza la guita”.

“Quienes no han visto las dificultades de las familias del país profundo para que sus hijos estudien… Es muy difícil valorar desde los grandes centros urbanos a los lugares, donde si no llega el Estado con su decisión, no hay oportunidades“, destacó la vicepresidente.

Fernández de Kirchner puso como ejemplo el desarrollo generado en la República Popular China en los últimos 70 años e ironizó: “Hay un latiguillo que dice que las inversiones van donde hay seguridad jurídica. Hola, ¿Qué tal? Las mayores inversiones en las últimas décadas de las empresas globalizadas de todo el mundo se dan en China“.

Con respecto al acto, el rector de la Uncaus, Germán Oestmann, y el vicerrector, Manuel García Sola, destacaron que el Consejo Superior de la Universidad resolvió por “unanimidad” condecorar a la expresidenta con su máxima distinción académica con la entrega del título académico, una estola y una medalla.