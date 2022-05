Uno de cada cuatro jóvenes de 18 a 24 años no trabaja ni estudia

La cuarta parte de los jóvenes argentinos, de entre 18 y 24 años, no trabaja ni estudia, según lo revela un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina que recalca que “el déficit educativo empeora con niveles todavía por sobre los registrados antes del Covid”.



“A pesar de la leve mejora registrada en la escolarización de los jóvenes a finales de 2021, sólo el 48,3% de ellos estudiaba o ya había terminado estudios terciarios o universitarios. Por lo que los excluidos del sistema educativo representan más de 5 de cada 10 jóvenes a nivel nacional”, detalló el informe.

El informe demostró una “doble exclusión”, que persiste desde antes de la pandemia y que no se vio afectada especialmente en el periodo más crítico del Covid 19. “Entre el 2017 a 2021, más del 25% no estudia ni trabaja de manera remunerada”, reportó.

Esta exclusión se agrava en términos de desigual de género donde el porcentaje de mujeres que no trabajan ni estudian, es diez puntos mayor que sus pares varones (20% versus 10%, respectivamente, en 2021).

Una situación que se agrava cuando se incluyen a los desocupados en el déficit: tres de cada diez jóvenes mujeres contra dos de cada diez varones no estudian ni trabajan de manera remunerada.

Sin embargo, se registra una tendencia más favorable entre las mujeres a la hora de finalizar los estudios: “Cabe observar que, de todos modos, es entre las mujeres donde tiene lugar la mayor escolarización o terminalidad educativa. En 2021, superando a los varones (42,1%), el 54,6% de ellas terminó estudios terciarios o continuaba estudiando secundario o terciario”.

Además, dos de cada diez jóvenes de hogares de estrato trabajador marginal no sólo no estudian ni trabajan, si no que tampoco buscaron empleo durante 2021.

Esta investigación que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA realiza desde 2017 abarcó un universo de 5.800 hogares cada año en los que viven 2.700 jóvenes residentes en conglomerados urbanos de todo el país con más de 80.000 habitantes.