El Gobierno confía en superar la revisión del FMI “sin ajuste” y promete resolver la falta de gasoil

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves, aseguró que el problema de abastecimiento de gasoil en las provincias del norte del país “está en vías de solución”, anticipó que el país va a superar las revisiones del FMI sin ajustes y confirmó que el presidente Alberto Fernández representará a la CELAC en la Cumbre de las Américas.

“Todavía no cumplimos (con la revisión del FMI) pero se cumplirá muy bien, está por llegar. A pesar de los agoreros que dijeron que no iba a suceder, sucedió”, afirmó Cerruti antes de señalar que la administración nacional no tiene “ninguna duda de que va a pasar lo mismo con la segunda revisión”.

En ese contexto insistió en que se cumplirá el acuerdo pactado sin que eso implique detener las metas de crecimiento, de gasto social y de gasto de capital.

“Habiendo cumplido con las metas de ese acuerdo durante el primer trimestre, se pudo avanzar con una inversión muy fuerte en gasto social, se pudo cumplir con las metas de déficit fiscal y de reservas, sin hacer ningún tipo de ajuste. Lo mismo va a suceder con el correr del tiempo”, enfatizó.

Respecto de la Cumbre de las Américas, que se realizará entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles, Cerruti, confirmó que Fernández participará del encuentro después de haber conversado algunos con sus pares de la región y haber resuelto estar presente para representar a la CELAC, la Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que preside.

Preocupación por la falta de gasoil

En cuanto al gasoil, Cerruti expresó que el problema de faltante en las provincias del norte “causó preocupación entre los gobernadores” y esa inquietud fue transmitida al jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien a su vez la trasladó al presidente Alberto Fernández.

Al respecto, la portavoz destacó tres factores que a su juicio incidieron en los problemas de aprovisionamiento del combustible derivado de un crecimiento “del 20% del consumo de gasoil en las provincias del norte”.

En primer término, señaló “la estacionalidad de las cosechas”, en segundo lugar “el crecimiento económico” y por último “problemas en las provincias de frontera”, debido a que por la diferencia de precios parte del combustible es adquirido por consumidores de Paraguay y Brasil.

En ese sentido, los datos de ventas de combustibles en el primer cuatrimestre relevados por la Secretaría de Energía muestran un crecimiento interanual del 17,7% en todo el país, pero en el detalle por jurisdicción las tres provincias que lideran las posiciones limitan con otros países: Formosa (57,4%), Corrientes (37,5%) y Misiones (36,8%).

Por tal razón, Cerruti puntualizó que “se va a controlar en los puntos de frontera cualquier delito de contrabando”, ya sea de combustible o de soja y derivados.

En cuanto al gasoducto Néstor Kirchner, reiteró lo expresado por el secretario de Energía, Darío Martínez, acerca del cumplimiento de los plazos establecidos en el proceso de licitación.

Cerruti destacó la importancia de la construcción de la que desde el Gobierno se considera “la obra de infraestructura más importante de los últimos 40 años”.

“El consumo de gas en el mundo es estratégico y la Argentina se puede convertir en una reserva estratégica de gas”, finalizó la funcionaria.