Documental: Otra Condena, ¿Es posible una cárcel sin rejas

En detalle 3.3 6.5 Es un documental de carácter observacional que surge de un interés periodístico por parte del director al encontrar un atractivo en contar la realidad de un Centro de Contención, que termina siendo mucho más que eso. Dirección 6.5 Guión 6.5 Fotografía e iluminación 6.5 Diseño de Sonido 6.5 Lo mejor No recae en el lugar común de ahondar en los detalles escabrosos y en el origen de las condenas de cada uno de los jóvenes que están privados de la libertad. Para mejorar Es una producción de campo, sin mayor arquitectura previa, donde la cámara se atiene a lo que la realidad le brinda.

Una cárcel sin muros, sin barrotes, sin armas. Jóvenes que cumplen su condena en un espacio de reclusión totalmente atípico. Otra Condena es un documental dirigido por Juan Manuel Repetto que observa y retrata el proceso de los jóvenes dentro del Centro de Contención de Moreno.

Sebastián (20) es un joven condenado por delitos graves que cometió en su niñez. Durante tres años estuvo privado de su libertad en un penal que encaja dentro el estereotipo de cárcel asentado en el imaginario colectivo. Después un tiempo, es trasladado al Centro de Contención de Moreno cuyo enfoque para tratar y acompañar a los reclusos es totalmente distinto, y debe aprender a vivir de una manera que jamás había conocido: conviviendo con pares, alejado de la violencia y del individualismo, acompañado con afecto y con una escucha constante de profesionales.

El Centro de Contención de Moreno funciona como una cárcel sin rejas, sin personal armado, sin represión no celdas, dirigida y llevada adelante por civiles. Es un espacio que cuenta con la dirección de quien se define a sí mismo como asistente de minoridad y educador popular (Rodolfo Gómez Humana), y en el que las puertas están todo el tiempo abiertas. Su abordaje a los jóvenes privados de su libertad que han cometido delitos graves está llevado por trabajadores sociales, psicólogos y docentes. La mayoría de los chicos llegan de “centros cerrados” desde los que son trasladados por personal policial, obviamente, armado. Ahí se produce el primer choque entre estos dos mundos con perspectivas tan distintas. El método de trabajo puertas adentro se focaliza en brindar responsabilidades, obligaciones, y espacios de aprendizaje, con el fin de compartir, de abrirse, de dejar salir experiencias traumáticas, ponerlas en palabras y trabajar sobre ellas. Existe un nuevo modo de buscar el camino hacia la reinserción social de jóvenes con antecedentes criminales y esta película se encarga de retratarlo.

Otra condena es un documental de carácter observacional que surge de un interés periodístico por parte del director al encontrar un atractivo en contar la realidad de este Centro de Contención, que termina siendo mucho más que eso. Evade el estancarse en una mera observación para adentrarse en la intimidad de las historias que habitan ese espacio, poniendo en jaque al espectador y sus prejuicios, para invitarlo a formar parte de una visita guiada de hora y veinte a una perspectiva diferente. Es un documental que invita a pensar, analizar, reflexionar y pensar de nuevo, evidenciando ser una producción de campo, sin mayor arquitectura previa, donde la cámara se atiene a lo que la realidad le brinda.

Si bien la línea que abre la película es la historia de Sebastián, no se centra solo en ella. Y este es quizás uno de los puntos más fuertes del documental: no recae en el lugar común de ahondar en los detalles escabrosos y en el origen de las condenas de cada uno de los jóvenes que están privados de la libertad. Hubiese sido acabar rápidamente en ese lugar, alimentado el morbo colectivo de un espectador que espera ver eso, porque ya lo ha visto en numerosas producciones y suele ser la vía que más pregnancia tiene al hablar de la temática carcelaria. Cuántos más detalles violentos y siniestros se muestren, más fácil es mantener al público sentado del otro lado hasta el final. Pero contra todo pronóstico, este documental pone la vara mucho más alta, apelando a construir un espectador que pueda construir su propia mirada a partir de la mirada del director, abriendo así un relato sobre las realidades de los sistemas carcelarios.

No son muchas las producciones documentales que puedan sostenerse con solidez sin hacer uso de recursos como entrevistas, testimonios y material de archivo. Otra Condena construye desde la sutileza, enmarcando las experiencias colectivas e individuales de este grupo de chicos en un espacio común, y sus diversas maneras de relacionarse entre sí, y con ellos mismos y la cruz que cargan. No hacen falta más que imágenes y sus voces transmitiendo todo el tiempo más de lo que sólo dicen. Una cámara espía que logra retratar de manera totalmente sensible los procesos que coexisten puertas adentro en esta historia real tan alejada del conocimiento colectivo.

Ficha técnica

Título original: Otra condena

Año: 2020

Duración: 84 minutos

Dirección: Juan Manuel Repetto

Dónde ver: CINEAR