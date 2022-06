Para Kicillof, sería un “atropello” que la Corte falle a favor de CABA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró hoy que sería un “atropello” que la Corte Suprema de Justicia falle en favor de la Ciudad Autónoma (CABA) en el conflicto por el traspaso de los fondos durante el macrismo, luego modificado por el actual Gobierno, y sostuvo que el expresidente Mauricio Macri fue “como los Reyes Magos” para ese distrito, al que otorgó “recursos indebidos”.

“Lo hemos hablado con todos los gobernadores: si la Corte falla a favor de ese atropello, más porteñista no se consigue”, manifestó el mandatario en ese sentido ante una consulta de Télam durante un encuentro en la Casa de Gobierno por el Día del Periodista.

Representantes de la Nación y la Ciudad tuvieron, el 10 de marzo pasado, una audiencia pública ante el máximo tribunal para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo que mantienen por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri, luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.

El 9 del septiembre de 2020, a través del Decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%. A finales de 2020, el Congreso de la Nación sancionó una ley que ordenó una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicó que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema y, si bien los jueces buscaron que las partes llegaran una solución política, no hubo avances y ahora es la Corte la que debe resolver.

Kicillof, en ese sentido, consideró que “la Ciudad no es una provincia, por lo que no participa en la coparticipación federal, ni es parte de las leyes de coparticipación” y rememoró que “en un momento, el Gobierno nacional le cedió 1,4% de la masa coparticipable como un adicional”. “En principio, a las provincias no nos afectaba si tiene más o menos”, dijo el mandatario y resaltó que “luego, llegó Macri, que es algo así como los Reyes Magos para la Ciudad de Buenos Aires, y le empezó a regalar plata, obras, la Lotería Nacional, terrenos” a ese distrito.

Asimismo, analizó que existió en el anterior Gobierno “una verdadera discriminación en favor de la Ciudad” y apuntó que “entre esos regalos, en enero de 2019, le subió ese 1,40% a 3,75% sin explicación y por decreto, porque le copa la Capital, porque es centralista, unitario y porteño”.

En esa línea, Kicillof señaló que “se trata de la jurisdicción que vio nacer a su partido político, entonces les pasó plata de manera injusta“. “No tenía ningún sentido”, afirmó el mandatario bonaerense y recordó que “hubo una queja de todas las provincias, menos de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, que forma parte del mismo grupo político y no abrió la boca observando esa injusticia”.

Resaltó, asimismo, que “los demás gobernadores sí lo hicieron y, entonces, decidieron bajar ese 3,75% a 3,5% y decir que eso tenía que ver con la transferencia de la policía”. “Ahí le dieron los recursos a CABA. Luego, el Gobierno actual fue al Congreso y salió una ley que indica que con el traspaso de la policía venían recursos asociados a los costos para esa fuerza. Hoy esa ley está en vigencia y transfiere recursos para el sostenimiento de la policía”, expresó el gobernador. Así, expuso que “se le retiró a CABA esa coparticipación indebida, es todo lo que pasó”.

Tarifas

Por otro lado, Kicillof reconoció que su administración llamará a audiencias públicas para implementar aumentos de tarifas del orden del 20%, en sintonía con lo dispuesto por el gobierno nacional. “Nosotros venimos acompañando lo que gobierno nacional regula a escala federal, como todas las provincias. Esto cambia el costo de la energía en una proporción que está por debajo de la inflación”, explicó.

Suprema Corte

Adelantó que el oficialismo intentará acordar este año con la oposición la cobertura de las tres vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Escuelas sin gas

El gobernador, además, se refirió a la problemática de las escuelas sin gas y aseveró que tras asumir se llevó a cabo un relevamiento edilicio “para conocer las dificultades de las 11 mil escuelas” dado que “el Gobierno anterior no estaba dispuesto a poner un mango” y celebró que ya se concluyeron “4 mil obras en todos los municipios”.

“No se hizo nunca. Son obras de mantenimiento y reparación. Detectamos 1.967 con problemas de gas, de las cuales 1.556 ya están terminadas. Hicimos más obra que nunca, invertimos más del doble que la gestión anterior”, puso de relieve y planteó que advierte “una obsesión de mostrar lo que falta y no lo hecho”.