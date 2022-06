Gabriel Franchignoni asumió su tercer período como decano de Económicas

Gabriel Franchignoni asumió este viernes el tercer período consecutivo como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ejercerá el cargo durante el período 2022-2026. El acto de asunción se llevó a cabo durante la tarde del viernes 24 de junio en el Aula Magna Doctor Raúl Alfonsín y estuvo presidido por el Rector de la UNLZ, Diego Molea.

Del evento también participaron los vicerrectores de la Universidad, Alejandro Kuruc y Horacio Gegunde, y los ex Rectores Omar Szulak; Carlos Clerc; Carlos Petignat y Horacio Crenko.

Franchignoni es Master in Bussiness Administration the University of Baltimore – EEUU y Licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Cuenta con una dilatada trayectoria académica y política. Es docente adjunto en la Cátedra de Principios de Administración; y Asociado en la asignatura de Finanzas Públicas. Fue Profesor Titular del Programa de Autoevaluación Institucional, como Co-responsable ante la Comisión Central de la Universidad – Disposición Nº 074.

Fue Presidente del Centro de Estudiantes y del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Además ocupó los cargos de Consejero Académico; Consejero Superior y Asambleísta Universitario.

Se hicieron presentes también los decanos del resto de Facultades de la UNLZ: Gustavo Naón (Sociales); Oscar Pascal (Ingeniería); María Fernanda Vázquez (Derecho) y Carlos Rossi (Ciencias Agrarias). También estuvo presente el electo decano de Ciencias Agrarias, Néstor Urretabizkaya. Se hicieron presentes exdecanos de Ciencias Económicas: Ricardo Pahlen y Horacio Casabé. Además de los exvicedecanos Juan Carlos Vacareza y Juan Carlos Latrichiano.

Previo al juramento de rigor, hicieron uso de la palabra representantes de la comunidad universitaria de la Facultad. La primera fue la profesora Mercedes Trillo, Directora del Departamento de Matemáticas y representante del claustro docente, quien hizo un repaso de los 50 años de la UNLZ y destacó la gestión de Franchignoni durante la Pandemia. “El claustro docente lo va a acompañar en esta nueva gestión”, manifestó Trello.

Luego fue el turno de la consejera estudiantil, Belén Monzón, quien fue categórica al sostener que en esta Facultad “podemos decir que elegimos a un Decano defensor de la educación libre y gratuita”, y no dudó en definir a Gabriel Franchignoni como un “decano que escucha a los estudiantes”.

Juramento

Luego sí fue el turno del juramento, el cual fue tomado por el rector Diego Molea. Posteriormente vino el discurso del reelecto decano Franchignoni, quien destacó los principales hitos de la Facultad en sus distintas áreas. Subrayó como logros la modificación de los planes de estudio y el trabajo realizado para la acreditación de la carrera de Contador Público.

Un párrafo especial fue para el desarrollo del Plan Estratégico para la Facultad (PEPCEL) “que nos ha permitido aunar esfuerzos, ideas y convicciones para la Facultad que queríamos para los próximos años y que todo esto tenga continuidad a lo largo de los próximos años”.

Acto seguido expresó estar “contento por todo lo que se ha podido trabajar en la Facultad. Es una muestra de un equipo que ha funcionado a lo largo de todos estos años. No solo en esta gestión. Es el trabajo de todos, no de una persona”.

Por su parte el rector Molea felicitó a las autoridades de la Facultad por el trabajo realizado en los últimos años. “Me consta el gran trabajo que han hecho y que hacen en esta Facultad. El aporte y enriquecimiento que han hecho a la gestión de la Universidad. Quiero reivindicar la enorme capacidad de trabajo diario e incansable de esta Facultad”, enfatizó.

Molea puso énfasis en la dificultad que fue gestionar en la pandemia. “Fue una Universidad que estuvo a la altura de las circunstancias porque pudo garantizar el derecho a la educación. Y esto fue producto del trabajo mancomunado de todas las Facultades”, afirmó.

En el marco del cincuentenario de la UNLZ, remarcó el concepto de ser una universidad que “brindó la posibilidad a los hijos de los trabajadores de que pudiesen acceder a los estudios universitarios. Si no hubiese existido esta Universidad, la primera del Conurbano, no hubiesen podido ser profesionales”.

Finalmente subrayó la labor de “los exrectores, que han aportado a lo que hoy somos. Podemos plantearnos con orgullo que somos de Lomas, porque tenemos historia”.