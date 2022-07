Kirchner: “se abrazaron a Guzmán, los dejó tirado y ahí está Cristina otra vez para sacar esto adelante”

El diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, sostuvo esta tarde en un encuentro con militantes en Escobar que “lo que pasó en los últimos días, que vaya a saber cómo habrá sido, es de una irresponsabilidad supina”.

“En estos meses escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse de muy mala manera sobre la compañera Cristina, y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados, y ahí esta Cristina poniendo la cara para sacar todo adelante, a ver cuando aprenden que dar debates no significa ponerse del lado de Drácula con tal de tener razón ”, afirmó sobre la interna en el Frente de Todos.

Con respecto a la negociación por la deuda con el Fondo Monetario, Máximo Kirchner recordó: “Cuando decidí dejar la conducción del bloque de Diputados porque no estaba de acuerdo en cómo se habían llevado adelante las negociaciones con el FMI, no lo hice pensando en mi destino personal. No lo hice pensando en falsos protagonismos, que después construyen grandes frustraciones, sino entendiendo que podríamos haber las cosas mejor”.

En ese sentido, el diputado criticó al unísono las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández: “Obvio que cada uno de nosotros cuando fue a votar en el 2019 quería una realidad mucho mejor que la que tenemos ahora. No basta que nos una el espanto. Cuando nos unimos de esa manera no alcanza. No me alcanza que Macri esté del otro lado”.

Al respecto, puso de relieve que “el profundo daño que generó la presidencia de Mauricio Macri también es de una gran extensión en el tiempo. Y a veces desde muchos medios de comunicación quieren minimizar ese enorme daño al país”.

Mañana, en El Calafate volverá a hablar en público la vicepresidente, Cristina Kirchner, mientras que el primer mandatario, Alberto Fernández, encabezará este sábado un acto en Tucumán por el 9 de Julio para cerrar esta sucesión de apariciones en el marco de la crisis interna del oficialismo.