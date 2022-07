Murió la mujer atropellada por un caballo en Esteban Echeverría

Tras un mes de agonía peleando por sobrevivir, falleció Fidela Escobar Martínez, la mujer de 53 años que fue atropellada mientras cruzaba la calle por un caballo desbocado montado por un chico de 12 años.

“Ella, quien en vida fue Fidela Escobar Martínez, madre de seis hijos, tres de ellos todavía dependientes de ella”, informó su sobrina, Laura Insfrán, a través de sus redes sociales donde escribió: “Es triste tener que comunicar que mi tía falleció el día de hoy, después de un mes del accidente donde un caballo domado por un niño de 12 años la embistió y le provocó lesiones muy graves en su cabeza, que provocó su muerte agónica tras un mes en terapia intensiva”, precisó.

El absurdo accidente que terminó con la vida de Fidela tuvo lugar el 2 de junio pasado en El Zaizar, un barrio de Esteban Echeverría entre las localidades de Monte Grande y 9 de Abril y fue registrado por una cámara de seguridad que mostró cuando un chico a caballo se llevaba por delante a una mujer que caminaba con su nieto de cinco años.

En las imágenes se ve al caballo que a toda velocidad atropella a la mujer mientras que el nene evita el golpe y de quienes luego se supo que ninguno había sufrido heridas de gravedad.

Sin embargo, el caballo desbocado tres cuadras más adelante impactó a Fidela -que volvía de hacer unos trámites- en la esquina de Los Andes y Herminio Constanzo y, tras el golpe, ella y el animal cayeron al suelo donde el caballo, que le cayó encima, se levantó y le pateó la cabeza.

Internada, se le indujo un coma farmacológico y la operaron pero no pudo recuperarse de las heridas y, finalmente un mes y cinco días después, falleció.

“Sus hijos ya no la van a tener, su mamá y su papá (en referencia a la pareja de Fidela, fallecido) ya están en el cielo. Pedimos que sean responsables con sus animales, pedimos justicia por Fide. Que cada animal suelto sea secuestrado por la justicia y no sea devuelto ‘a sus supuestos dueños’, si no tienen la documentación que acredite su propiedad ¡no se les entrega nada! Cumplan con los requisitos para tener estos animales”, pidió Laura Insfrán.

Por otra parte, también habilitó su cuenta de Mercado Pago (CVU 0000003100083782988847, alias TODOS.POR.FIDE) para ayudar a los hijos de Fidela, que “se quedaron solos”.

“Nacho, Pablo y Francis nos necesitan”, pidió. Y hasta difundió su domicilio, sobre la calle Rebizo, en 9 de Abril, por “si tienen dudas y quieren saber sobre la situación” de los chicos y para mostrar que “no es una estafa” sino una colecta para ayudar.